Кандидат в ЕП от Латвии предложил расстреливать мигрантов, полиция начала проверку

На прошлой неделе во время дискуссии "Выбери будущее" на LTV1, Эйнарс Граудиньш сказал, что необходимо создать единую армию ЕС, которая позволит сэкономить ресурсы. По его мнению, вопрос нелегальной миграции надо решать незамедлительно и "хирургически". "Все те черные толпы, которые сейчас бесконтрольно бродят по Европе будут посажены в корабли, доставлены в Мальту, Сицилию и потом обратно туда, откуда они пришли. А по всем остальным, которые плывут в нашу сторону […], мы незамедлительно откроем огонь, если они пересекут границу", — сказал Граудиньш.

Представитель Госполиции Вита Гжибовска сказала, что полиция осуждает призывы к насилию. Поэтому начата ведомственная проверка высказываний Граудиньша.

Служба госбезопасности негативно оценивает высказывания кандидата, так как они содержат косвенный призыв к насилию. Там указали, что политик обратился против конкретной социальной группы. Это считается разжиганием социальной вражды и является нарушением Уголовного закона, расследование таких высказываний находится в компетенции Госполиции.