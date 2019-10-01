01.10.2019, 09:30

Канцлер Австрии покинул пост из-за видео с ”племянницей российского олигарха”. А потом выиграл выборы с результатом лучше прежнего


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Канцлер Австрии покинул пост из-за видео с ”племянницей российского олигарха”. А потом выиграл выборы с результатом лучше прежнего
Foto: LEONHARD FOEGER, REUTERS

На досрочных парламентских выборах в Австрии победу одержала Народная партия во главе с бывшим канцлером 33-летним Себастьяном Курцем. Он вынужден был уйти с этого поста в конце мая 2019 года из-за развала прежней коалиции — после того, как немецкие СМИ опубликовали видеозапись, на которой его заместитель из ультраправой Партии свободы договаривается о финансовой поддержке с женщиной, представленной как ”племянница российского олигарха”.

В итоге, как показали выборы, сам Курц от скандала почти не пострадал: его партия даже улучшила свой результат. Тем не менее, переговоры о формировании нового правительства могут оказаться еще сложнее, чем раньше. Возможно, договариваться придется с ”Зелеными”: на фоне общемирового внимания к экологической повестке они выступили очень успешно, пишет "Медуза".

На досрочных выборах, которые состоялись в воскресенье, 29 сентября, Австрийская народная партия бывшего федерального канцлера Себастьяна Курца набрала 38,3% голосов — почти на 7% больше, чем на выборах 2017 года. Ближайший конкурент, Социал-демократическая партия, получила 21,5%.

Теперь 33-летний Курц займется формированием новой правящей коалиции и, скорее всего, вернется на пост канцлера, который он занимал до 27 мая 2019 года.

Курц был самым молодым главой правительства в Евросоюзе. В отставку ему пришлось уйти из-за скандала, вызванного появлением видеозаписи с участием вице-премьера правительства Хайнца-Кристиана Штрахе — лидера ультраправой Австрийской партии свободы.

Видео было снято скрытой камерой в особняке на острове Ибица за несколько месяцев до предыдущих парламентских выборов. На записи Штрахе обсуждает финансовые и политические дела с женщиной, названной ”племянницей российского олигарха”. В обмен на финансовую поддержку своей партии он обещал ей помощь в предоставлении государственных подрядов на строительство, а также в покупке крупной австрийской газеты Kronen Zeitung. В октябре 2017 года Партия свободы набрала почти 26% голосов на выборах, заняла третье место и стала партнером Курца по коалиции.

После публикации видеозаписи Курц заявил: ”Хватит — значит, хватит”. Он разорвал коалиционное соглашения с Партией свободы и получил вотум недоверия в парламенте, за который проголосовали и его бывшие партнеры по коалиции, и крупнейшая оппозиционная Социал-демократическая партия Австрии.

Кто именно стоял за появлением видеозаписи и кем именно была женщина, с которой общался Штрахе, до сих пор неизвестно. Сам Штрахе ушел в отставку со всех постов, в том числе с партийного.

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