Канцлер Австрии покинул пост из-за видео с ”племянницей российского олигарха”. А потом выиграл выборы с результатом лучше прежнего
На досрочных парламентских выборах в Австрии победу одержала Народная партия во главе с бывшим канцлером 33-летним Себастьяном Курцем. Он вынужден был уйти с этого поста в конце мая 2019 года из-за развала прежней коалиции — после того, как немецкие СМИ опубликовали видеозапись, на которой его заместитель из ультраправой Партии свободы договаривается о финансовой поддержке с женщиной, представленной как ”племянница российского олигарха”.
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