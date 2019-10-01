Канцлер Австрии покинул пост из-за видео с ”племянницей российского олигарха”. А потом выиграл выборы с результатом лучше прежнего

В итоге, как показали выборы, сам Курц от скандала почти не пострадал: его партия даже улучшила свой результат. Тем не менее, переговоры о формировании нового правительства могут оказаться еще сложнее, чем раньше. Возможно, договариваться придется с ”Зелеными”: на фоне общемирового внимания к экологической повестке они выступили очень успешно, пишет "Медуза".

На досрочных выборах, которые состоялись в воскресенье, 29 сентября, Австрийская народная партия бывшего федерального канцлера Себастьяна Курца набрала 38,3% голосов — почти на 7% больше, чем на выборах 2017 года. Ближайший конкурент, Социал-демократическая партия, получила 21,5%.

Теперь 33-летний Курц займется формированием новой правящей коалиции и, скорее всего, вернется на пост канцлера, который он занимал до 27 мая 2019 года.

Курц был самым молодым главой правительства в Евросоюзе. В отставку ему пришлось уйти из-за скандала, вызванного появлением видеозаписи с участием вице-премьера правительства Хайнца-Кристиана Штрахе — лидера ультраправой Австрийской партии свободы.