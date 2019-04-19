Какого президента Украины хотел бы видеть Евросоюз

Социал-демократ Кати Пири отмечает, что для Брюсселя Зеленский остается "черным ящиком". То, что он мало общался с журналистами, не давал пресс-конференций и вел кампанию преимущественно в соцсетях, она называет "современным популизмом". В итоге Зеленский смог получить поддержку очень разных групп избирателей. "Но в тот момент, когда он начнет формулировать детали своей политики, он начнет терять часть этих избирателей", — говорит член делегации Европарламента по ассоциации с Украиной Пири. Ее очень интересует позиция Зеленского касательно ЕС, России и ключевых реформ в стране.

Директор по политическим вопросам брюссельского аналитического Центра Мартенса Роланд Фройденштайн подтверждает, что Зеленский малоизвестен в политических кругах ЕС. "Но в Брюсселе начинают осознавать, что, вполне вероятно, в Украине произойдет смена президента", — добавляет эксперт. Напомним, опубликованный на этой неделе соцопрос продемонстрировал почти троекратное преимущество Зеленского над Порошенко в симпатиях избирателей.

Отношение к Порошенко



Нынешнего президента Украины в Брюсселе традиционно и хвалят за реформы, и критикуют. "У нас были трудности с Порошенко, но мы видели реформы, хотя иногда, по нашему мнению, и слишком медленные", — говорит Пири.

Кукан более дипломатичен: "Украинцы достаточно хорошо знают президента Порошенко, и на выборах они будут решать в соответствии с тем, насколько он реализовал свои прошлые обещания".

Депутат Хельмут Шольц, являющийся в Европарламенте спикером фракции левых по Украине, более решительно комментирует ситуацию в Украины: "Порошенко не выполнил того, за что его избрали в 2014 году, не сделал прорыв". В то же время он не скрывает скепсиса и в отношении Зеленского: "Я не знаю, действительно ли он воплощает то обновление, на которое рассчитывают люди".

Главное ожидание Евросоюза от Украины



В Брюсселе разочарованы тем, как проходила избирательная кампания в Украине после первого тура. "Главную критику граждан вызывает коррупция и нехватка доверия к политикам", — говорит Кати Пири. И когда кандидаты прибегают к грязным методам во время предвыборной борьбы, они лишь подтверждают такие настроения среди населения.

Кукан также сожалеет, что темы анализов на наркотики и предвыборных дебатов доминировали в общественном обсуждении над вопросами о том, как стране "двигаться вперед". Но самым важным для международного сообщества евродепутат считает другое: "Голосование должно соответствовать стандартам свободных и честных выборов".

Кто из кандидатов поведет Украину в ЕС?



Зеленский в своей предвыборной кампании в целом высказывался за интеграцию страны в ЕС и НАТО, но в детали не углублялся. Порошенко же сделал эту тему одной из ключевых в своей кампании. Во время выступления на стадионе "Олимпийский" в воскресенье он заявил, что Украине "абсолютно реально" до 2023 года соответствовать критериям членства в ЕС и заключить план действий по членству в НАТО.

Когда политики в ЕС слышат вопрос, насколько это реально, их дипломатичность испаряется. "Нет. Это абсолютно невыполнимо", — отрезает Кати Пири и напоминает, что Украина не только не является кандидатом на членство — внутри ЕС имеется немало противников того, чтоб ей этот статус предоставить.

Эдуард Кукан называет 2023 год "оптимистической и нереалистичной датой". Он возглавлял МИД Словакии, когда его страна вела переговоры о вступлении в ЕС, и сейчас занимается в комитете Европарламента по иностранным делам странами Западных Балкан, которые являются кандидатами на членство в Евросоюзе. "Мой опыт говорит, что это намного более длительный и сложный процесс", — говорит он.

Каким должен быть президент Украины?



В Брюсселе, конечно, хотели бы видеть президента, ведущего Украину по пути евроинтеграции. Но Фройденштайн подчеркивает, что не это самое главное: "Мы хотели бы президента-реформатора. Это важнее, чем то, хочет ли он привести Украину в ЕС или НАТО". По его словам, в Брюсселе хотят видеть президента, которого поддерживают сами украинцы, а также "реформирующего страну, не вмешивающегося в судебную систему, не защищающего всевластие олигархов, а также по-настоящему борющегося с коррупцией".