Какие санкции Евросоюз введет в отношении Беларуси и когда

Евросоюз начал официально говорить о санкциях в ответ на фальсификацию итогов президентских выборов в Беларуси и репрессии против участников протестов уже через пять дней после голосования. В конце августа в Совете ЕС достигли принципиального политического согласия на этот счет. По информации источника DW в дипломатических кругах, санкции могут быть введены в течение ближайших двух недель, но для этого надо преодолеть сопротивление Кипра. Кипр, как известно, добивается введения санкций против Турции, ведущей разведку газа в спорных водах восточного Средиземного моря.

Пока же официальный представитель ЕС Петер Стано подтвердил DW, что подготовка санкций продолжается и ее намерены завершить как можно скорее.

Медлит ли ЕС с санкциями против Минска?

Опрошенные DW эксперты в Брюсселе отмечают, что Евросоюз очень быстро начал подготовку санкций. Руководитель отдела внешней политики ЕС аналитического центра CEPS Стивен Блокманс напоминает, что уже через 10 дней после выборов был созван экстренный саммит ЕС по Беларуси. На саммите было объявлено, что Евросоюз не признает результаты выборов, согласно которым их победителем стал Александр Лукашенко.

Директор секретариата Форума гражданского общества "Восточного партнерства" Наталья Ерашевич считает скорость, с которой ЕС начал готовить санкции, "феноменальной". "По сравнению с предыдущими санкциями, введенными против белорусских властей и чиновников, сейчас этот процесс начался намного быстрее", — отмечает она.

Дипломат одного из государств ЕС называет утверждение, что Евросоюз медлительный, "очень распространенным мифом". Собеседник DW напоминает, что для введения санкций необходимо согласие 27 правительств, а кроме того, это еще и сложный юридический процесс. Дело в том, что Совет ЕС должен юридически обосновать санкции. И любой человек или компания, подпавшие под них, могут обратиться в Суд ЕС с требованием отменить штрафные меры. Такие иски, как показывает опыт Виктора Януковича, имеют шансы на успех.

Тем не менее, не дожидаясь окончательного решения ЕС, три страны Балтии 31 августа ввели санкции против 30 высокопоставленных чиновников Беларуси, включая самого Лукашенко.