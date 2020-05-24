Какая ситуация с коронавирусом у соседей - в Латвии, Литве и Финляндии?

За минувшие сутки в Латвии сделано 1203 теста на Covid-19 и выявлен один новый случай заражения. За последние сутки был госпитализирован один пациент с Covid-19, ни один человек не был выписан из больниц. Таким образом лечение в стационарах продолжают 25 больных новым коронавирусом: у 23 из них заболевание средней тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии.

В целом в Латвии проведено 99 049 анализов, Covid-19 подтвержден у 1 047 человек. 712 человека вылечились, 22 умерли.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 7 новых случаев коронавируса (2837 тестов), общее число их составляет 1623, сообщил Минздрав республики. Количество смертей - 63, выздоровели - 1138. За весь период сделали 267 719 анализов.

В Финляндии за сутки число инфицированных выросло на 11, до 6579. Скончался один человек, всего умерших теперь 307. На больничном лечении находятся 87 человек, из них в реанимации 19.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!

за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!