Как животные могут предупредить о катастрофах

В середине сентября американские биологи из университета Нью-Мексико забили тревогу, обнаружив в национальном парке Уайт-Сэндс сотни тысяч мертвых перелетных птиц. Пока неясно, почему внезапно погибло такое огромное количество славок, воробьев, ласточек, дроздов и мухоловок. Биологи предположили, что истощенные птицы спасались от опустошительных лесных пожаров на западе США.

Понять причины таких феноменов в будущем станет проще благодаря наблюдениям за животными из космоса. Для этого в рамках совместного германо-российского проекта ICARUS (International Cooperation for Animal Research Using Space, по-русски — Международное сотрудничество в области научных исследований животных с использованием космических технологий) на грузовом корабле "Прогресс МС-13" с космодрома Байконур на Международную космическую станцию был доставлен компьютер. После тестирования технологии в течение шести месяцев ученые могут начать наблюдения. "Мы зачастую не знаем, что случилось с животными, от чего они погибли и почему они себя плохо чувствуют в той или иной точке мира. Новая система ICARUS поможет нам ответить на эти и другие вопросы", — объясняет руководитель проекта профессор Мартин Викельски (Martin Wikelski), возглавляющий Институт имени Макса Планка по изучению биологии поведения в Констанце.

Большой объем данных с мини-датчиков



ICARUS — это система интернета вещей. Небольшие датчики, закрепленные на животных, передают данные на Международную космическую станцию, которая в свою очередь переправляет их на наземную станцию, после чего их получают соответствующие исследовательские группы.

"Эта система хороша тем, что она работает по всему миру. Передатчики автономны, у них есть солнечная панель, батарея и сенсорный блок. Этот сенсорный блок чем-то похож на фитнес-браслет. С помощью навигационной системы GPS он отслеживает передвижение животных и может определить, живы они или умерли. Сенсор регистрирует температуру воздуха, влажность, атмосферное давление и другие данные, чтобы также определить условия окружающей среды, в которой находятся животные", — рассказывает орнитолог Мартин Викельски в интервью DW. Он участвовал в разработке спутниковой системы ICARUS совместно с "Роскосмосом" и Немецким центром аэрокосмических исследований (DLR).