Как ведут себя литовцы, латыши и эстонцы, когда попадают в ДТП?

Такие результаты показало исследование, проведенное по заказу страховой компании Gjensidige, компанией Nielsen. У респондентов спрашивали, кому они в первую очередь сообщили бы, если бы попали в ДТП. По данным исследования, в полицию сразу звонили бы 40% эстонцев, 29% латышей и всего 17% литовцев. "Статистика показала, что водители разных стран, по-разному ведут себя в случае ДТП. Правильнее других ведут себя эстонские водители. Большая часть эстонцев сразу же звонит в службу помощи по номеру 112", — сказала представитель Gjensidige Виктория Катилене.

По ее словам, если ситуация спорная при несерьезном ДТП все равно в первую очередь надо звонить по номеру 112. По словам Катилене, люди в случае несерьезных ДТП иногда не дожидаются водителя авто, которому нанесли ущерб, а просто оставляют под дворником свои контакты. "Если водитель позвонит не по оставленному номеру, а сообщит об инциденте в полицию, то будет считаться, что нанесший ущерб водитель с места происшествия сбежал. Поэтому в таком случае даже несерьезное ДТП может привести к печальным последствиям", — сказала страховой агент.

Исследование показало, что литовские и латвийские водители чаще эстонских сначала звонят страховым агентам и техслужбам. 12% литовцев, 10% латышей и 5% эстонцев сразу вызывают техпомощь. Страховщикам сначала звонят 17% литовцев и латышей и 14% эстонцев. "Техпомощь вызывают в случае серьезных ДТП, а страховщикам звонят те, кто уверен, что ни люди, ни транспортные средства серьезно не пострадали", — сказала Катилене. Однако, исследование показало, что немало людей в первую очередь звонит близким или знакомым. Почти треть водителей всех стран Балтии сначала звонить партнерам или супругам, другие звонят друзьям или родственникам. Родственникам звонят 9% литовцев, 7% латышей и 6% эстонцев. Друзьям звонят 9% литовцев и 3% латышей и эстонцев. "Мы видим, что половине водителей в странах Балтии после ДТП сложно вести себя хладнокровно и выбирать приоритеты. Они звонят главным людям, хотя часто получают от них не оперативную, а моральную или эмоциональную помощь", — сказала Катилене. Исследование показало, что латвийские и эстонские водители после ДТП никогда не позвонили бы коллегам по работе, коллегам по работе позвонил бы всего 1% литовских водителей.