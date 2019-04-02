Как в Евросоюзе отреагировали на первый тур выборов президента Украины

Евродепутат из фракции Европейской народной партии Эльмар Брок (Elmar Brok) с удовлетворением отметил, что первый тур прошел относительно спокойно, несмотря на "войну, которую Россия ведет в Украине". Исходя из заявлений наблюдателей, результаты следует воспринимать как честные, а результаты первого тура следует признать, подчеркнул Брок

"Очень важно, что выборы были свободными и честными", — заявил социал-демократ Арне Лиц (Arne Lietz) из комитета Европарламента по иностранным делам.

На какие недостатки в ходе голосования указали в ЕС

В то же время в Брюсселе отметили и ряд нарушений и недостатков. В Еврокомиссии в первую очередь указали на злоупотребление государственными ресурсами и случаи скупки голосов. "Хотя медиаландшафт и является разнообразным, освещение предвыборной кампании часто было предубежденным, а также не хватало настоящих политических дебатов между соперниками", — говорится в заявлении Майи Косьянчич.

Евродепутаты, с которыми общался корреспондент DW, также обратили внимание на недостатки во время выборов, но подчеркивали, что они не были существенными. Как известно, ни украинские общественные организации, ни полиция не зафиксировали серьезных нарушений во время первого тура.

И даже чешский евродепутат из фракции левых партий Яромир Кохличек, часто занимающий пророссийскую позицию, отмечает, что пока не было сообщений о "настоящих больших проблемах". Отдельно он выделил один момент — отказ чешским журналистам наблюдать за голосованием. Напомним, пограничники не пустили в Украину двух журналистов из Чехии, мотивировав это отсутствием у них аккредитации для наблюдения за выборами.

"В целом можно сказать, что день выборов был европейским. То есть он не был азиатским или африканским, а приближался к нашим стандартам", — отметил Кохличек, входящий в делегацию Европарламента по ассоциации с Украиной.

Различные объяснения результатов

ТОП

Во внешнеполитической службе ЕС заявили, что рассчитывают на такой же "свободный, честный и прозрачный" второй тур выборов, который состоится 21 апреля. "Важно, чтоб все стороны придерживались демократических принципов, уважали волю народа Украины и избегали провоцирования ненужного напряжения", — говорится в заявлении Косьянчич. Как известно, Юлия Тимошенко и Юрий Бойко, занимающие после подсчетов около 95 процентов голосов третье и четвертое места, ранее уже успели заявить о своем несогласии с итогами выборов.

Сами результаты первого тура в Еврокомиссии ожидаемо не прокомментировали. Однако отдельные политики достаточно охотно делились своими мнениями.

"Политические лидеры должны задуматься над тем, как действительно объяснить трудности реформирования (страны. — Ред.), ведь граждане все более обеспокоены, потому этот комик и получил такое количество голосов", — сказал Эльмар Брок из комитета Европарламента по иностранным делам, имея в виду лидера первого тура Владимира Зеленского.

Арне Лиц по-другому объясняет, почему шоумен опережает действующего президента Петра Порошенко почти вдвое. "Я удивлен результатом. Но он показывает, насколько важна для людей проблема коррупции в стране", — подчеркнул евродепутат, очевидно, имея в виду коррупционные скандалы, произошедшие за последнее время. Плохой результат Тимошенко он поясняет тем, что избиратели не восприняли ее популизм.

По мнению коммуниста Кохличека, нынешние результаты свидетельствуют, что люди в Украине "хотят перемен во власти". "С одной стороны, люди думают, что тот путь, которым Порошенко вел Украину, не является правильным. С другой стороны, что даже "новорожденный" политик может решить их проблемы", заметил евродепутат. Такой подход напоминает ему Италию, где на последних парламентских выборах первое место заняло популистское "Движение пяти звезд".

Украинцам советуют подумать над рисками

Эльмар Брок обеспокоен тем, что Зеленский, не имеющий политического опыта и не знающий политических тонкостей, может стать президентом. Евродепутат хотел бы, чтоб граждане Украины перед вторым туром внимательно рассмотрели, в чем заключаются обе альтернативы, а также подумали над "рисками, если они изберут актера без политического опыта".