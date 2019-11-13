Как в Боливии заставили президента бежать в Мексику

В отставку также ушли вице-президент страны Альваро Гарсиа Линера, спикер палаты депутатов Виктор Борда, министр планирования и координации Боливии Марианна Прадо, председатель Высшего избирательного суда страны Мария Эухения Чоке, глава таможенного департамента Марлен Ардайя, генпрокурор Пабло Дидерих, а также несколько сенаторов.

Посты также покинули губернаторы боливийских департаментов Бени, Кочабамба и Потоси, а также главы городских администраций конституционной столицы страны Сукре, городов Оруро, Потоси — столиц одноименных провинций. Сообщения об отставках продолжают поступать.

Властные полномочия перешли ко второму заместителю председателя сената Боливии Жанин Аньес. Ей предстоит провести чрезвычайную сессию парламента Боливии, на которой будут официально приняты все отставки. Кроме того, она должна будет согласовать и определить дату проведения президентских и парламентских выборов.

Убежище экс-президенту Боливии готова предоставить Мексика. Об этом сообщил глава мексиканского МИДа Марсело Эбрард в своем твиттере. Он назвал происходящее в Боливии ”военной операцией”, которую Мексика отвергает.