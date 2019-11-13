Как в Боливии заставили президента бежать в Мексику

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на его выступление на местной радиостанции Pio Doce. ”Я ухожу в отставку, чтобы наши братья и сестры, работающие на государственной службе, не продолжали подвергаться преследованию. Я очень сожалею об этом гражданском перевороте. Я хочу сказать вам, братья и сестры, борьба не закончена. Мы продолжим борьбу за равенство за мир”, — сказал господин Моралес в своем обращении (цитата по ”Коммерсанту”). Читайте обзор ситуации от spektr.press.
В отставку также ушли вице-президент страны Альваро Гарсиа Линера, спикер палаты депутатов Виктор Борда, министр планирования и координации Боливии Марианна Прадо, председатель Высшего избирательного суда страны Мария Эухения Чоке, глава таможенного департамента Марлен Ардайя, генпрокурор Пабло Дидерих, а также несколько сенаторов.
Посты также покинули губернаторы боливийских департаментов Бени, Кочабамба и Потоси, а также главы городских администраций конституционной столицы страны Сукре, городов Оруро, Потоси — столиц одноименных провинций. Сообщения об отставках продолжают поступать.
Властные полномочия перешли ко второму заместителю председателя сената Боливии Жанин Аньес. Ей предстоит провести чрезвычайную сессию парламента Боливии, на которой будут официально приняты все отставки. Кроме того, она должна будет согласовать и определить дату проведения президентских и парламентских выборов.
Убежище экс-президенту Боливии готова предоставить Мексика. Об этом сообщил глава мексиканского МИДа Марсело Эбрард в своем твиттере. Он назвал происходящее в Боливии ”военной операцией”, которую Мексика отвергает.
Полиция взяла под стражу председателя Высшего избирательного суда Боливии Марию Эухению Чоке и ее заместителя Антонио Костаса. Их обвиняют в причастности к выявленным правонарушениям, совершенным в ходе президентских выборов 20 октября. После того, как победу на них одержал Эво Моралес, начались акции протеста. Протестующие обвинили власти страны в мошенничестве на выборах, позднее это подтвердил доклад наблюдателей Организации американских государств.
10 ноября Моралес объявил о проведении в стране новых всеобщих выборов, а также о назначении нового состава Высшего избирательного суда (избирательной комиссии) Боливии, чтобы снизить напряженность в стране, но протесты это не остановило. В ходе их пострадало как минимум 30 человек, которые были ранены при столкновении сторонников и противников Моралеса. Акции проходят в нескольких городах страны.
Моралес руководил Боливией с января 2006 года.
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