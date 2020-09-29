Как в Беларуси помогают пострадавшим от властей в ходе протестов

"После событий 9 августа, когда мы объявили, что будем помогать пострадавшим от действий силовиков, на счет за сутки поступил почти миллион долларов пожертвований. Сегодня на BY_help собрано более трех миллионов", — делится фандрайзер Андрей Стрижак.

Сейчас белорусам оказывают помощь множество недавно созданных благотворительных организаций, в том числе Фонд "Беларусь будущего" экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало, инициативы "Имена", Probono.by и многие другие. Самые масштабные проекты — By_help и Фонд солидарности BYSOL. Как и кому они помогают — у DW.

Тысячи желающих сделать пожертвования



"Особенность этих пожертвований в том, что мы можем использовать только возможности физических лиц. Это десятки тысяч индивидуальных жертвователей", — объясняет Андрей Стрижак, один из организаторов BY_help и Фонда солидарности BYSOL.

Стрижак в фандрайзинге уже больше пяти лет. В 2015 году он наладил доставку помощи гражданскому населению и медикам Донбасса в рамках кампании "Гуманитарный маршрут Беларусь — АТО". Она продолжает работать и до сих пор — два раза в год в Украину отправляют гуманитарный груз.

Инициатива BY_help появилась в 2017 году — с целью поддержки белорусов, которые пострадали во время протестов против президентского "декрета о тунеядцах". В начале 2020-го в рамках BY_help помощь получили те, кто был оштрафован или арестован за участие в акциях протеста в поддержку независимости Беларуси. А в конце июня возможности инициативы стали использоваться, чтобы поддержать пострадавшим во время президентской кампании.

За сутки собрали миллион долларов



Еще один благотворительный проект Андрея Стрижака — Фонд солидарности BYSOL, учрежденный в середине августа. Он занимается помощью белорусам, уволенным с работы по политическим мотивам, а также структурам, которые проводят в стране политические забастовки.

В работе BY_help и BYSOL, по словам Стрижака, задействовано около 100 человек, из них около 20 — на постоянной основе: "Они не получают никакой компенсации из фондов. Это наша принципиальная позиция". В каждом из фондов есть организаторы с правом принятия решений. Например, об открытии новых направлений помощи, если есть общественный запрос и значительная категория нуждающихся.