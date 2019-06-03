Как у турецкой оппозиции отняли победу на муниципальных выборах

Турецкая Центральная избирательная комиссия обосновала свой запрет следующим образом: Гюльджан Качмаз не может занять должность мэра, поскольку после неудавшейся попытки государственного переворота в 2016 году она была уволена со своей должности чрезвычайным указом. Тогда правительство Турции, вопреки международной критике, арестовало, уволило или временно отстранило от должностей более 140 тыс. государственных служащих. Гюльджан, работавшая учителем географии, тоже оказалась в этом списке. Причины, по ее словам, она до сих пор не знает: "Я никогда не думала, что из-за этого мне запретят занять пост мэра. Да и с какой стати? В конце концов, избирательная комиссия утвердила мою кандидатуру", — недоумевает Гюльджан.

Место мэра в муниципальном округе Ван-Эдремит досталось человеку, занявшему второе место на выборах, — кандидату от правящей Партии справедливости и развития (ПСР). Интервью, о котором предварительно договорилась с ним DW, он отменил в последний момент.

Решение ЦИК — удар по воле избирателей

На рынке в районе Ван-Эдремит многие и спустя два месяца после выборов возмущены решением избирательной комиссии. "Это просто несправедливо", — говорит пожилая женщина. "Запретив ей занять должность мэра, они пошли против воли народа", — вмешивается в разговор молодой человек.

Несколько недель назад Гюльджан Качмаз устроила одиночный пикет, протестуя против решения ЦИК. Акция прошла у здания мэрии, где она должна была работать. Правоохранительным органам понадобилось всего несколько минут, чтобы прогнать Гюльчан. Схватку с полицией снял на мобильный телефон ее знакомый. "Центральная избирательная комиссия должна быть полностью независимым институтом, — говорит женщина. — Но в действительности она находится под контролем партии Эрдогана ПСР, и именно поэтому она лишила меня мандата".

Всего кандидаты от прокурдской Партии демократии народов (ПДН) победили в пяти провинциях на юго-востоке Турции, но, несмотря на это, должности в органах местного самоуправления, по решению ЦИК, достались кандидатам от правящей Партии справедливости и развития. Оппозиция видит в этом целенаправленную попытку не допустить ее представителей к власти. Официальный представитель ПДН Сарухан Олуч говорит о "сознательном политическом заговоре" со стороны правящей коалиции. Депутат Европарламента Митхат Санджар назвал решение турецкой ЦИК "ударом по воле избирателей и будущему демократии в Турции". ПСР настаивает на проведении повторных выборов в тех провинциях, где победили оппозиционные кандидаты.

Эрдоган угрожает представителям ПДН

Хайруллах Таныш — руководитель муниципалитета в другом округе Вана и единственный представитель ПСР в городе, прокомментировавший обвинения оппозиции. "Наши политические оппоненты намеренно выдвинули кандидатов, которые ранее были уволены со своих должностей чрезвычайным указом, — убежден Таныш. — Наш президент предупредил их: "Не отправляйте в предвыборную гонку тех, кто связан с террористическими группировками, другими преступниками или тех, кто был уволен с государственной службы. Если вы все же решитесь на это — пеняйте на себя".

Партия демократии народов — вторая по величине оппозиционная партия страны. Президент Эрдоган обвиняет ее в том, что она является политическим крылом Рабочей партии Курдистана, которая признана террористической и запрещена не только в Турции, но и во многих других странах мира, в том числе, в США и ЕС. В ходе предвыборной кампании Эрдоган вновь угрожал заменить политиков из партии ПДН, занимающих государственные должности, временными представителями властей.

Еще в 2016 году правительство уволило с постов 95 из 102 муниципальных руководителей — членов ПДН, обвинив их в связях с Рабочей партией Курдистана. Многие из них, как и сотни их сторонников и других должностных лиц, до сих пор находятся в тюрьме. Ситуация в стране по-прежнему остается напряженной, и это можно увидеть на улицах Вана: повсюду в городе солдаты и полицейские, многие районы патрулирует военная техника.

Гюльджан Качмаз обратилась в суд с иском по поводу аннулирования ее результатов на выборах — при этом она осознает, что шансы победить ничтожно малы. Пока что она работает в магазине канцелярских товаров, принадлежащем ее мужу. Его тоже уволили с государственной службы специальным декретом два года назад. У обоих супругов отняли международные паспорта, работу по специальности Гюльджан найти не может. Магазин помогает им сводить концы с концами.

"Я лишилась работы за один день, — горько вспоминает Гюльджан. — Они разрушили мою жизнь". Но она не собирается сдаваться. "Я хочу быть рядом с людьми в Ван-Эдремите, — говорит она. — И я надеюсь, что беззаконие и враждебность по отношению к демократическим силам в Турции скоро отойдут в прошлое".

После победы на выборах друзья Гюльджан подарили ей золотой бейдж с ее именем и новой должностью. Пока что он стоит на полке в магазине канцелярских товаров ее мужа. Этот бейдж — чуть ли не единственное напоминание о том, что совсем недавно Гюльджан была избрана мэром.