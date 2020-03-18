Как соседнему с Китаем Таиланду удалось сдержать вспышку коронавируса?

В одном из видео на своем канале в YouTube известный врач Евгений Комаровский рассказал, как соседнему с Китаем Таиланду удалось избежать мгновенного массового заражения своих жителей и туристов и до сих пор не закрыть полностью свои границы.
Тайланд находится совсем рядом с Китаем. Там живет 69 184 419 человек, 14% из которых — а это 6 миллионов человек — китайского происхождения. Это означает огромное количество родственных связей и огромное количество людей, которые перемещаются из Китая в Тайланд. То есть, исходно Тайланд — страна, в которой очень много людей должно было заразиться коронавирусом. Однако на сегодня в Тайланде только около 250 заболевших и 1 погибший от коронавируса. Для сравнения, в крошечном Сан-Марино за 5000 км от Китая сейчас 119 заболевших и 11 умерших от этой болезни.
Как это удалось сделать?
— 31 декабря Китай проинформировал ВОЗ о первых случаях заболевания. — Уже 3 января (!) во всех 28 аэропортах Таиланда установлены тепловизоры. — 8 января на территории Таиланда обнаружен первый человек с симптомами коронавируса — и это первый человек, заболевший коронавирусом, за пределами Китая. — 18 января китайский минздрав сообщает всем о том, что в каждой провинции есть госпиталь, готовый к приему пациентов, и информирует жителей о том, что каждый пациент, который почувствовал недомогание, какие-то необычные симптомы или ему просто страшно, может пройти тест на коронавирус в течение 5 минут. — Мгновенно вводятся ограничения на экспорт масок за пределы Таиланда, в каждом супермаркете, магазине маски продаются на кассах. — Везде, где только можно, в туалетах, общественных местах, бесплатно разложены гели-санитайзеры и салфетки. — С утра до ночи все каналы телевидения, включая частные, информируют население о том, как себя вести: как пользоваться масками, как мыть руки, как соблюдать общественную гигиену. — Открыта горячая линия, на которую реально дозвониться. — 4 февраля Таиланд провел национальную неделю чистоты: все жители страны в едином порыве объединяются и моют, чистят, подметают, дезинфицируют все, что перемещается, ездит, шевелится и т.д. — Таиландские врачи первыми показывают эффективность комбинации препаратов для лечения ВИЧ и осельтамивира для лечения пациентов с коронавирусом, и эти комбинации потом используются в других странах. (Это довольно тревожная новость с той точки зрения, что в мире все больше нарастает дефицит препаратов для лечения ВИЧ, - прим.) — Так как туризм — это главный доход Таиланда, то страна сделала все, чтобы обезопасить себя и тех, кто приезжает. Каждый человек имеет возможность получить консультацию и бесплатную медицинскую помощь.
Надо отметить, что в мировом рейтинге стран по готовности системы здравоохранения помогать людям Таиланд находится на 6 месте.
Коронавирус COVID-19
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
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