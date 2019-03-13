Как Пригожин продал Путину "африканскую мечту", но провалил затратную российскую экспансию на Мадагаскаре

Пользы от "пригожинских ботов" в соцсети не было, как и в целом от всей кампании "путинского повара" на острове, на которую были затрачены серьезные средства как самого Пригожина, так и Кремля.

Пригожин "продал Путину мечту"

В расследовании говорится, что Пригожин сумел правильно подать президенту РФ Владимиру Путину идею об экспансии в Африке. "Секрет Пригожина в том, что он научился "продавать" Путину мечту - то, что тот хочет слышать про усиление российского влияния в мире", - рассказал собеседник "Проекта", знакомый с организацией работы структур "кремлевского повара".

Эта идея Путину понравилась, и летом 2018 года он уже высказывался на тему перспектив российского бизнеса на континенте и упоминал о подготовке саммита "Россия-Африка", запланированного на осень 2019 года.

Тем временем в Петербурге Пригожин создал аналитический центр, который координировал всю работу по Африке. Среди руководителей штаба - политтехнологи Ярослав Игнатовский и Игорь Осадчий, последний занимается "вербовкой" политконсультантов для поездки в Африку.

На Мадагаскар отправились "нашисты" посмотреть на лемуров

В документе, поступившем в распоряжение расследователей, говорится, что деньги "эксперты" получали в кассах в Москве и Петербурге после перевода от физического лица. Слово "эксперты" можно заключить в кавычки, потому что, по сути, практически никто из так называемых политтехнологов, поехавших на Мадагаскар, таковым не был, узнали журналисты. "До этого они участвовали только в региональных кампаниях, учились в лагерях "нашистов" на озере Селигер или вовсе торговали обувью, - говорится в расследовании.

"Некоторые просто поехали посмотреть лемуров и Аллею баобабов", - с улыбкой рассказал о своих коллегах политтехнолог, который весной 2018 года приехал на Мадагаскар в составе группы из 15-20 российских специалистов.

"Не стояла задача найти умных [политтехнологов]. Стояла задача сделать вид соучастия: мы там были, за древко держались, а без нас бы знамя упало", - пояснил один из политтехнологов. Как пишет "Проект", перед специалистами поставили задачу поддержать на грядущих выборах действующего главу государства, которого россияне для краткости тут же прозвали "пианиной" - по последним буквам фамилии (Эри Радзаунаримампианина. - Прим. NEWSru.com). Но за время работы на острове кандидаты, на которых делалась ставка, менялись несколько раз. "Непонятно, чье знамя поддерживали", - иронизирует один из политтехнологов.

К "экспертам" примыкали около 20 переводчиков, так как никто из политтехнологов не знал французского языка.

"Затраты были очень большие, но эффект никого не волновал"

При этом ни один из малагасийских политиков, на которых сделали изначальную ставку российские политтехнологи, не прошел во второй тур выборов президента. Ближе к концу кампании российские консультанты уже стали работать с будущим победителем, но ему все равно уже пообещали помощь США и Китай (и хорошо помогли).

Первоначально эксперты из России должны были поддержать действующего президента Эри Радзаунаримампианину, однако он набрал в первом туре менее 9% голосов избирателей.

"Затраты были очень большие, но эффект никого не волновал. Например, решили издавать газету тиражом полмиллиона экземпляров (при населении острова около 25 млн человек. - Прим. NEWSru.com). Пока на корабле плывут типографии, самолетом привезли 50 ризографов. И никого не волнует, что на них выпустят 500 экземпляров, а потом ризографы не потребуются. Нужно было просто получить деньги и потратить их", - описывал процесс подготовки к кампании один из политтехнологов.

После провала Радзаунаримампианины российские политтехнологи сделали ставку еще на шестерых политиков, но их результаты тоже были печальны. В конце концов россияне начали помогать Андри Радзуэлину, но приписать его победу своим заслугам они не могут даже с большой натяжкой, так как он заручился к тому времени мощной поддержкой США и Китая.

Добыча полезных ископаемых

Параллельно структуры, курируемые Евгением Пригожиным, занимались в Африке добычей полезных ископаемых. Однако и этот проект не закончился успехом. На Петербургском экономическом форуме 2018 года Министерство горнодобывающей и нефтяной промышленности Мадагаскара подписало с Росгеологией меморандум о взаимопонимании, который предусматривает оценку нынешних запасов полезных ископаемых и поиск новых месторождений. На Мадагаскаре работала российская компания по добыче хромита, косвенно связанная с Минобороны.