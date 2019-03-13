13.03.2019, 20:00

Как Пригожин продал Путину "африканскую мечту", но провалил затратную российскую экспансию на Мадагаскаре

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NEWSru.com
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Jevgeni Prigožin
Jevgeni PrigožinFoto: Aleksandr Zemljanitšenko, AP

В авангарде начатой в 2018 году российской экспансии в Африке стоит Евгений Пригожин, называемый "поваром Путина", выяснило издание "Проект", объединяющее независимых журналистов-расследователей. В исследовании, опубликованном 13 марта, на примере президентских выборов в Мадагаскаре рассказано, как кремлевские деньги тратились на продвижение в Африке интересов РФ, а безопасность геологов и политтехнологов обеспечивали наемники из ЧВК Вагнера.

В день первого тура голосования по кандидатурам на пост президента Мадагаскара, 7 ноября, а также не следующий день, в нескольких десятках групп в соцсети "ВКонтакте" была опубликована ссылка на статью "Выборы президента стартовали на Мадагаскаре". Причем сообщества, где она появилась, в основном не имели никакого отношения к выборам, в них даже не было участников проживающих на острове, а объединяло их только слово "Мадагаскар" в названии. Всего было опубликовано 33 поста.

Указанная статья размещена на ресурсе "Политика сегодня", учредителем которого является Федеральное агентство новостей, связанное с Пригожиным. Журналисты "Проекта" выяснили, что российские политтехнологи в течение полугода работали на Мадагаскаре, пытаясь помочь в президентских кампаниях нескольким кандидатам, но ни один из них не прошел во второй тур. Затем они переключились на фаворита второго тура Андри Радзуэлина, который в итоге и победил, но ценой поддержки не России, а, в частности, Китая.

- На Мадагаскар отправились "нашисты" посмотреть на лемуров
- "Затраты были очень большие, но эффект никого не волновал"
- Добыча полезных ископаемых
- Не обошлось и без ЧВК Вагнера

Пользы от "пригожинских ботов" в соцсети не было, как и в целом от всей кампании "путинского повара" на острове, на которую были затрачены серьезные средства как самого Пригожина, так и Кремля.

Пригожин "продал Путину мечту"

В расследовании говорится, что Пригожин сумел правильно подать президенту РФ Владимиру Путину идею об экспансии в Африке. "Секрет Пригожина в том, что он научился "продавать" Путину мечту - то, что тот хочет слышать про усиление российского влияния в мире", - рассказал собеседник "Проекта", знакомый с организацией работы структур "кремлевского повара".

Эта идея Путину понравилась, и летом 2018 года он уже высказывался на тему перспектив российского бизнеса на континенте и упоминал о подготовке саммита "Россия-Африка", запланированного на осень 2019 года.

Тем временем в Петербурге Пригожин создал аналитический центр, который координировал всю работу по Африке. Среди руководителей штаба - политтехнологи Ярослав Игнатовский и Игорь Осадчий, последний занимается "вербовкой" политконсультантов для поездки в Африку.

На Мадагаскар отправились "нашисты" посмотреть на лемуров

В документе, поступившем в распоряжение расследователей, говорится, что деньги "эксперты" получали в кассах в Москве и Петербурге после перевода от физического лица. Слово "эксперты" можно заключить в кавычки, потому что, по сути, практически никто из так называемых политтехнологов, поехавших на Мадагаскар, таковым не был, узнали журналисты. "До этого они участвовали только в региональных кампаниях, учились в лагерях "нашистов" на озере Селигер или вовсе торговали обувью, - говорится в расследовании.

"Некоторые просто поехали посмотреть лемуров и Аллею баобабов", - с улыбкой рассказал о своих коллегах политтехнолог, который весной 2018 года приехал на Мадагаскар в составе группы из 15-20 российских специалистов.

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"Не стояла задача найти умных [политтехнологов]. Стояла задача сделать вид соучастия: мы там были, за древко держались, а без нас бы знамя упало", - пояснил один из политтехнологов. Как пишет "Проект", перед специалистами поставили задачу поддержать на грядущих выборах действующего главу государства, которого россияне для краткости тут же прозвали "пианиной" - по последним буквам фамилии (Эри Радзаунаримампианина. - Прим. NEWSru.com). Но за время работы на острове кандидаты, на которых делалась ставка, менялись несколько раз. "Непонятно, чье знамя поддерживали", - иронизирует один из политтехнологов.

К "экспертам" примыкали около 20 переводчиков, так как никто из политтехнологов не знал французского языка.

"Затраты были очень большие, но эффект никого не волновал"

При этом ни один из малагасийских политиков, на которых сделали изначальную ставку российские политтехнологи, не прошел во второй тур выборов президента. Ближе к концу кампании российские консультанты уже стали работать с будущим победителем, но ему все равно уже пообещали помощь США и Китай (и хорошо помогли).

Первоначально эксперты из России должны были поддержать действующего президента Эри Радзаунаримампианину, однако он набрал в первом туре менее 9% голосов избирателей.

"Затраты были очень большие, но эффект никого не волновал. Например, решили издавать газету тиражом полмиллиона экземпляров (при населении острова около 25 млн человек. - Прим. NEWSru.com). Пока на корабле плывут типографии, самолетом привезли 50 ризографов. И никого не волнует, что на них выпустят 500 экземпляров, а потом ризографы не потребуются. Нужно было просто получить деньги и потратить их", - описывал процесс подготовки к кампании один из политтехнологов.

После провала Радзаунаримампианины российские политтехнологи сделали ставку еще на шестерых политиков, но их результаты тоже были печальны. В конце концов россияне начали помогать Андри Радзуэлину, но приписать его победу своим заслугам они не могут даже с большой натяжкой, так как он заручился к тому времени мощной поддержкой США и Китая.

Добыча полезных ископаемых

Параллельно структуры, курируемые Евгением Пригожиным, занимались в Африке добычей полезных ископаемых. Однако и этот проект не закончился успехом. На Петербургском экономическом форуме 2018 года Министерство горнодобывающей и нефтяной промышленности Мадагаскара подписало с Росгеологией меморандум о взаимопонимании, который предусматривает оценку нынешних запасов полезных ископаемых и поиск новых месторождений. На Мадагаскаре работала российская компания по добыче хромита, косвенно связанная с Минобороны.

Эта компания должна была помочь государственной мадагаскарской Kraomita Malagasy, оказавшейся в сложном финансовом положении. Было создано совместное предприятие Kraoma Mining. Оно должно было в течение пяти лет добыть три миллиона тонн руды и, в частности, погасить долги по зарплате в Kraomita Malagasy.

Добыча полезных ископаемых началась 22 октября 2018 года, и еще до этого момента Kraomita Malagasy выплатила около 400 тысяч долларов на зарплату сотрудникам за сентябрь и октябрь, а также и на медикаменты. Однако кто именно и за что получил деньги, осталось загадкой, и это вызвало недовольство профсоюза. Он организовал забастовку с требованием погасить долги и закончить непрозрачное партнерство с российской фирмой.

При этом геологи из Ferrum Mining тесно общались с российскими политтехнологами, а сама компания занимается не только хромитом, но и ведет переговоры о добыче золота. Со структурами Пригожина Ferrum Mining связывают финансовые отношения: компания получала кредиты от фирм ресторатора, говорится в расследовании "Проекта". В конце концов проект по добыче хромита в конце 2018 года был приостановлен из-за забастовки рабочих.

Не обошлось и без ЧВК Вагнера

Кроме того, защиту политтехнологов и геологов, вероятно, обеспечивали наемники из ЧВК Вагнера. Также на острове находились военные советники из ФСБ и ГРУ.

Осенью 2018 года Россия и Мадагаскар подписали договор о сотрудничестве в военной сфере: в нем прописаны пункты об обучении кадров, визитах военных кораблей и авиации. Через несколько недель в порт Анциранана на севере острова зашел большой противолодочный корабль "Североморск".

Однако вооруженные наемники и военные советники появились на Мадагаскаре за полгода до подписания документа. "Они приехали в апреле 2018 года после беспорядков и обсуждали между собой, как их в 2018 году замочили под [сирийским] Дейр эз-Зором", - рассказал "Проекту" один из политтехнологов. "Они вооружены до зубов", - делится своими впечатлениями от встречи с наемниками малагасийский политик.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал "Проекту", что в Кремле ничего не знают о работе структур Евгения Пригожина на Мадагаскаре; в пресс-службе бизнесмена работу на Мадагаскаре отрицают.

Отметим, в начале февраля "Новая газета" писала, что связанный с семьей Евгения Пригожина бизнес-джет с регистрационным номером M-VITO с декабря 2016 года почти каждый месяц совершал полеты в Африку и на Ближний Восток

При этом осенью 2017 года власти ЦАР заключили со связанной с Пригожиным компанией "М Инвест" соглашение по разработке месторождений алмазов в префектуре Верхнее Котто. В соглашении указано, что российская сторона "может осуществлять платежи наличными", доставка которых "возможна только на частном самолете".

Агентство Bloomberg в ноябре 2018 года писало, что структуры Евгения Пригожина стремятся распространить свое влияние на десять африканских стран. Им компании "путинского повара" предлагают услуги политических консультантов по обеспечению безопасности, подготовке оружия и услуг по организации предвыборных кампаний. В обмен Пригожин получает права на добычу полезных ископаемых и другие преференции для бизнеса.

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