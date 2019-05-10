Как предотвратить военный конфликт между США и Ираном

Между США и Ираном растет напряженность. ЕС должен дать понять Вашингтону, что не будет безоговорочно поддерживать курс на конфронтацию, считает эксперт по вопросам безопасности Оливер Майер.
В интервью DW эксперт по вопросам безопасности Оливер Майер (Oliver Meier) рассказал, что может предпринять Европа, чтобы предотвратить военный конфликт между США и Ираном и спасти ядерную сделку с Тегераном. Майер — замруководителя отдела политики в области безопасности берлинского фонда "Наука и политика" (Stiftung Wissenschaft und Politik). Он специализируется на изучении вопросов химического и ядерного разоружения, а также коллективного контроля над военными технологиями.
DW: Глава Госдепартамента США Майк Помпео отменил свой визит в Германию и отправился в Ирак, чтобы там обсуждать вопросы, связанные с Ираном. В то же время Иран частично снял с себя обязательства, зафиксированные в соглашении по его ядерной программе. Как вы оцениваете складывающуюся ситуацию?
Оливер Майер: Кризис вокруг соглашения по ядерной программе Ирана обостряется. Нужны дополнительные усилия, чтобы спасти это важное соглашение. Иран создал ситуацию, в которой принцип "ничего не меняем" больше не действует. Хочется надеяться, что основные действующие лица осознают, что необходимы новые шаги.
Ирану не следует существенно нарушать соглашение, США должны снизить опасность возможного военного конфликта, Европа, в свою очередь, должна попытаться предложить Ирану стимулы, которые удержали бы его от выхода из сделки.
- Вы видите растущую опасность военного конфликта?
- В последние месяцы действительно возросла опасность военной эскалации. Это вызвано, в том числе, и тем, что США признали Корпус стражей исламской революции террористической организацией. В целом готовность применить силу выросла у обеих сторон.
- Почему Иран частично отказался от выполнения части обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)? Это попытка перетянуть ЕС на свою сторону?
- Иран объясняет свое решение попыткой сохранить соглашение и усилить давление на европейцев. По мнению Тегерана, Европа должна делать больше для того, чтобы Иран смог воспользоваться экономическими преимуществами, оговоренными в соглашении. Это игра с огнем.
Если выяснится, что Иран существенно нарушил соглашение, то у европейцев практически не останется возможности для маневра. Евросоюз всегда подчеркивал, что продолжит поддерживать ядерную сделку только при полном соблюдении Ираном ее условий.
- Может ли ЕС вообще позволить себе встать на сторону Ирана?
- Иран, учитывая его действия в (ближневосточном. — Ред.) регионе и разработку ракетных технологий, является проблематичным партнером. Европейцы не могут и не хотят выбирать между Ираном и США. Напротив — ядерная сделка должна была стать основой для разрешения конфликтов в регионе. Поэтому США должны снова присоединиться к соглашению. Хочется надеяться, что после следующих президентских выборов Вашингтон изменит курс в этом вопросе.
- Есть ли шанс договориться?
- В краткосрочной перспективе важно предотвратить опасность военного конфликта. Европейцам следует сделать символический жест в адрес Тегерана, чтобы показать, что они по-прежнему заинтересованы в сохранении ядерной сделки.
Нынешняя ситуация немного похожа на ту, которая была в 2003 году, когда три европейских министра иностранных дел поехали в Тегеран, чтобы показать США, что они нацелены на разрешение конфликта вокруг ядерной программы Ирана дипломатическим путем.
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Может быть, снова пришло время для подобной акции, чтобы послать сигнал и Вашингтону о том, что Европа не готова безоговорочно поддерживать курс Соединенных Штатов на конфронтацию. И что европейцы, в том числе и рядах НАТО, не поддержат военную операцию, нарушающую международное право.