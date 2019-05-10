Как предотвратить военный конфликт между США и Ираном

Ирану не следует существенно нарушать соглашение, США должны снизить опасность возможного военного конфликта, Европа, в свою очередь, должна попытаться предложить Ирану стимулы, которые удержали бы его от выхода из сделки.

- Вы видите растущую опасность военного конфликта?

- В последние месяцы действительно возросла опасность военной эскалации. Это вызвано, в том числе, и тем, что США признали Корпус стражей исламской революции террористической организацией. В целом готовность применить силу выросла у обеих сторон.

- Почему Иран частично отказался от выполнения части обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)? Это попытка перетянуть ЕС на свою сторону?

- Иран объясняет свое решение попыткой сохранить соглашение и усилить давление на европейцев. По мнению Тегерана, Европа должна делать больше для того, чтобы Иран смог воспользоваться экономическими преимуществами, оговоренными в соглашении. Это игра с огнем.

Если выяснится, что Иран существенно нарушил соглашение, то у европейцев практически не останется возможности для маневра. Евросоюз всегда подчеркивал, что продолжит поддерживать ядерную сделку только при полном соблюдении Ираном ее условий.

- Может ли ЕС вообще позволить себе встать на сторону Ирана?

- Иран, учитывая его действия в (ближневосточном. — Ред.) регионе и разработку ракетных технологий, является проблематичным партнером. Европейцы не могут и не хотят выбирать между Ираном и США. Напротив — ядерная сделка должна была стать основой для разрешения конфликтов в регионе. Поэтому США должны снова присоединиться к соглашению. Хочется надеяться, что после следующих президентских выборов Вашингтон изменит курс в этом вопросе.

- Есть ли шанс договориться?

- В краткосрочной перспективе важно предотвратить опасность военного конфликта. Европейцам следует сделать символический жест в адрес Тегерана, чтобы показать, что они по-прежнему заинтересованы в сохранении ядерной сделки.

Нынешняя ситуация немного похожа на ту, которая была в 2003 году, когда три европейских министра иностранных дел поехали в Тегеран, чтобы показать США, что они нацелены на разрешение конфликта вокруг ядерной программы Ирана дипломатическим путем.

Может быть, снова пришло время для подобной акции, чтобы послать сигнал и Вашингтону о том, что Европа не готова безоговорочно поддерживать курс Соединенных Штатов на конфронтацию. И что европейцы, в том числе и рядах НАТО, не поддержат военную операцию, нарушающую международное право.