Как пандемия повлияла на миграцию и мигрантов: неутешительный доклад ОЭСР

Пандемия и ее последствия изменили жизнь людей во всем мире. И особенно сильно она повлияла на жизнь мигрантов, говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), обнародованном в понедельник, 19 октября. В период борьбы с коронавирусом и антиэпидемиологических ограничений мигранты сыграли значимую роль в сфере здравоохранения, розничной торговли и поставок. Неслучайно даже в период закрытия пассажирского транспортного сообщения между странами ряд европейских правительств, в том числе в Германии, сделали исключения для сезонных рабочих из-за рубежа, занятых на сборе урожая.

К примеру, в среднем по ОЭСР доля мигрантов среди врачей составляет 24 процента, а среди других медработников — 16 процентов. То есть, можно сказать, они находятся на "передовой" борьбы с коронавирусом. Из-за этого, а также из-за зачастую стесненных жилищных условий доля зараженных SARS-CoV-2 среди мигрантов оказалась непропорционально выше. Исследования в ряде стран ОЭСР показали, что риск заражения коронавирусом в мигрантской среде был более чем в два раза выше, чем у коренного населения.

Мигранты первыми рискуют лишиться работы

Кроме того, мигранты острее, чем другие группы населения, ощутили на себе негативные экономические последствия пандемии. Многие из них работали в маленьких магазинах, отелях или были заняты в сфере туризма. Как раз по этим отраслям экономики последствия пандемии ударили так сильно, что для многих предприятий речь буквально идет о выживании. В гостиничном бизнесе Евросоюза четверть занятых является выходцами из третьих стран. Большинство из них работает по краткосрочным договорам, поэтому нередко именно они становятся первыми жертвами сокращений.

Хотя полной картины по ситуации с безработицей среди мигрантов в странах ОЭСР еще нет, но уже сейчас ясно, что в южноевропейских странах, Ирландии, Швеции, Норвегии и США эта группа населения наиболее остро почувствовала на себе экономический спад.

Другим негативным последствием пандемии для мигрантов стало закрытие школ и переход на дистанционное обучение. Данные ОЭСР свидетельствуют, что родители-мигранты в среднем имели меньше средств для приобретения необходимых для такого обучения компьютеров, меньше места дома для обучения детей и меньше возможностей помочь им с домашней работой из-за языковых трудностей.