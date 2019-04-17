Как Надежда Савченко во второй раз вышла из тюрьмы

Надежда Савченко и Владимир Рубан провели за решеткой больше года. Известного переговорщика с сепаратистами в Донбассе по освобождению пленных, основателя общественной организации и партии "Офицерский корпус" задержали 8 марта 2018 в украинском пункте пропуска "Майорск" на границе с неподконтрольными территориями Донецкой области. По данным следствия, он пытался провезти из "ДНР" крупную партию оружия и взрывчатки, спрятанную в микроавтобусе с мебелью.

Вскоре ему объявили о подозрении в подготовке террористического акта в правительственном квартале в Киеве, направленном против депутатов парламента и других государственных деятелей. Сам Владимир Рубан объяснял, что вез оружие по заказу украинских спецназовцев из восьмого отдельного полка сухопутных войск, упоминая в частности, офицера Павла Баталова с позывным "Кедр".

Надежда Савченко пыталась взять Владимира Рубана на поруки, однако оказалось, что и она — мишень расследования. 21 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко представил в Верховной Раде материалы уголовного дела, в частности видеозапись разговора Савченко и Рубана с агентом СБУ — тем самым "Кедром". На нем подозреваемые обсуждают возможный государственный переворот и убийства политиков прямо в сессионном зале парламента. На следующий день Рада дала разрешение на арест депутата, после чего ее задержали представители СБУ.

Генпрокуратура и СБУ объявили о завершении расследования в отношении Савченко и Рубана уже в августе. Представляя результаты, Юрий Луценко утверждал, что подозреваемые планировали минометный обстрел Верховной рады с баржи на Днепре, штурм правительственного квартала тактическими группами, захват власти и установление военной диктатуры. Сами же Савченко и Рубан считают, что стали объектом политически мотивированной провокации со стороны завербованных СБУ спецназовцев.

С января дело кочует по украинским судам — рассмотрение уже передавали и в Славянск, и в Чернигов, и в несколько судов Киева. Обвинительный акт до сих пор не зачитан официально. "В нем нет многого, в чем нас летом уверял господин Луценко", — заверил DW адвокат Александр Тананакин.

Опять из тюрьмы в парламент?

Сам генеральный прокурор 16 апреля обвинил в освобождении подозреваемых "тяжело больную" судебную систему. "Причина первая — разрешенные законом манипуляции с бесконечными заменами адвокатов (…). Причина вторая — критическая малое количество судей в судах (…). Причина третья — нежелание отдельных судей выполнять свою работу", — пояснил он на своей странице в соцсети Facebook.

Собеседник DW в СБУ утверждает, что спецслужба и генпрокуратура попытаются снова арестовать Надежду Савченко и Владимира Рубана. Однако Александр Тананакин настаивает, что, по крайней мере, в случае с депутатом прокуратуре придется снова согласовать с Верховной радой заключение ее под стражу.

Сама Надежда Савченко уже заявила, что планирует вернуться к работе в парламенте уже на следующий сессионный день — во вторник, 23 апреля. За почти два года работы в Верховной раде, куда она попала по спискам партии "Батькивщина" еще находясь в российском плену, военная летчица успела вылететь и из фракции, и комитета по вопросам нацбезопасности и обороны. Уже после ареста окружение депутата начало создавать новую "Общественно-политическую платформу Надежды Савченко". В феврале сестра Надежды, Вера Савченко даже попыталась зарегистрировать ее кандидатом в президенты, однако заявление отклонила Центральная избирательная комиссия.

"Наша политическая сила поможет сменить все эти политические партии, все это старье, которое сейчас наполняет Верховную раду", — заявила Надежда Савченко, выходя из Броварского суда, и пообещала баллотироваться в украинский парламент на выборах ближайшей осенью.