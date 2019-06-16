"Как можно это показывать?!" Экс-директор Чернобыльской АЭС заявил о вранье в сериале "Чернобыль"

Грамоткин возглавлял станцию с 2005 по 2018 годы, а всего проработал на ней 30 лет, начиная с 1988 года. В июле 2018 года он подал в отставку с поста гендиректора ЧАЭС из-за конфликта с руководством министерства экологии Украины.

Пятисерийный сериал НВО "Чернобыль" снял режиссер Йохан Ренк по сценарию Крейга Мазина, который тщательно изучил историю катастрофы, в том числе через воспоминания современников. В главных ролях Джаред Харрис (играет академика Валерия Легасова), Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон (единственный вымышленный персонаж — физик-ядерщик Ульяна Хомюк).

"Чернобыль" — история аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, эвакуации жителей Припяти и ликвидации последствий катастрофы, — вышел на экраны в 2019 году. Сериал продемонстрировал высокие рейтинги (9.6 в рейтинге IMDB и почётное 1-е место), обойдя по популярности, по мнению экспертов, последний сезон "Игры престолов".

Министр культуры РФ Владимир Мединский ранее высоко оценил сериал. "Фильм сделан мастерски. Но ожидаемой "красной клюквы" там нет. В целом фильм сделан с большим уважением к простым людям", — сказал Мединский на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В фильме, по его словам, есть и неточности. "Не без ляпов. Критика вокруг сериала разделилась. Кто-то видит в нем оскорбление памяти советского строя, кто-то восторгается. Правда — она сложная штука. Но это сделано интересно и с любовью к простым людям", — подчеркнул глава Минкультуры.

Чернобыльская катастрофа

Чернобыльская АЭС расположена вблизи города Припять в 18 км от города Чернобыль, в 16 км от границы с Белоруссией и в 110 км от Киева.

Авария на АЭС в Чернобыле (Украина) произошла 26 апреля 1986 года. Взрывом был разрушен четвертый энергоблок, в атмосферу выбросило большое количество радиоактивных веществ. Авария расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю ядерной энергетики по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её последствий людей и по экономическому ущербу.

На момент аварии в 1986 году Чернобыльская АЭС была самой мощной в СССР.

31 человек погиб в течение первых трех месяцев после аварии. Отдаленные последствия облучения, выявленные за последующие 15 лет, стали причиной гибели от 60 до 80 человек. 134 человека перенесли лучевую болезнь той или иной степени тяжести.

Более 115 тысяч человек из 30-километровой зоны были эвакуированы. В ликвидации последствий аварии участвовали более 600 тысяч человек.

Чернобыльская АЭС была окончательно закрыта 15 декабря 2000 года.