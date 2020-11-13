13.11.2020, 19:14

Как именно передается коронавирус. Новые предписания ВОЗ в кратком пересказе


EST
Koroonaproovi võtmine lennujaamas 1. septembril 2020
Koroonaproovi võtmine lennujaamas 1. septembril 2020Foto: Andres Putting

Хосе-Луис Хименес, профессор химии Университета Колорадо, создал Google-документ, в котором подробно собрана вся имеющаяся информация о коронавирусе и способах защиты от него. Блогер Сергей Снегирев сделал выжимку из данного ресурса и рассказал на своей странице в Facebook основную информацию о коронавирусе, которая известна на данный момент.

Я, честно, не хотел писать, но когда почитаешь эти ваши сети, рука тянется к пистолету. Итак, простой, понятный ликбез по короне, маскам, перчаткам и т.п. без дураков.

Три вопроса:

1) как заражаются
2) как передается
3) соответственно, как предохраниться

Если у вас мало времени — читайте последний абзац. Если мало мозгов, не читайте вообще. Все написанное полностью соответствует текущим заповедям WHO, CDC, ECDC.

Как заражаются

Читайте также:

Чтобы подцепить корону, нужно, чтобы некоторое количество вирусных частиц попало туда, куда вам на тесте суют палочку — в носоглотку. Туда они могут попасть через рот, через нос и через глаза (скатываясь вниз сквозь слезные протоки). Чем больше попадет — тем выше вероятность заболеть.

Обидно, что заразиться можно от бессимптомных больных — до 70% заражений так и происходит.

Как передается

Есть три способа:
- через большие капли
- через аэрозоли (очень маленькие капли)
- через поверхности
В начале года считалось, что капли и поверхности — это основной способ, а про аэрозоли не думали вообще. Сегодня понятно, что аэрозоли — внезапно мощный способ передачи, а вот через поверхности вирус подцепить куда сложнее. Давайте по порядку:

1) Большие капли (50-100 микрометров, это диаметр очень тонкого волоса) вырываются из вашего рта и носа при разговоре и летят в лицо собеседнику. При крике, смехе, пении, занятиях спортом — вырывается в 10-100 раз больше и летят они еще дальше. Летят они метр-полтора-два, потом падают на пол, потому что тяжелые.

2) Аэрозоли точно так же вырываются изо рта при дыхании — если бы вы их видели, было бы похоже на пар изо рта на морозе или дым сигареты. Опять-таки, крик, смех, громкий разговор, пыхтение со штангой увеличивают объем выдыхаемого аэрозоля в десятки раз.

Аэрозоль интересен тем, что капли такие маленькие (до 5 микрометров), что на них действуют электрические силы молекул воздуха, постоянно их пиная туда-сюда, поэтому частички слюны витают в воздухе, могут летать в помещении часами и расползаются на десятки метров.

В отличие от весны, сегодня WHO, CDC, ECDC наконец-то указывают аэрозоли как важный источник заражения.

3) Заражение через поверхность маловероятно. Если вытереть рукой нос, а потом потрогать кнопку в лифте, а потом (но не слишком потом — вирус умирает на свету и вообще не живет вне клеток подолгу) вы ее тоже потрогаете, а потом почешете глаз, то шансы подцепить ковид есть. Но на практике через поверхности и предметы заражаются врачи, те, кто ухаживает за больными ковидом дома и те, кто трогает что-то чужое весь день, а руки моет редко. Кассиры, например.

Зная это все, отвечаю, как защититься.

Чтобы собеседник не плевал вам в лицо, вам нужно:
1) ГЛАВНОЕ — капли не летят дальше полутора-двух метров, поэтому соблюдайте дистанцию в очередях и вообще везде. Сидящий от вас в кафе через два стола вряд ли до вас "доплюнет". Впрочем, если "сосед" говорит, кричит, поет, смеется, или сжигает юбилейную тысячную калорию на кроссфите — у вас все шансы подцепить от него веганство. Ой, в смысле, коронавирус.

2) прозрачный щиток или лист перед кассой отлично защищает от капель
3) даже самая простая маска примет капли на себя — но, понятно, накапливая на себе вирус, станет сама заразной штукой
4) вообще меньше общаться с людьми лично, по возможности
5) а еще, защитите других — наденьте маску!

Чтобы защититься от АЭРОЗОЛЕЙ, нужно ВООБРАЖЕНИЕ. Представьте себе, что вы сидите в театре/баре/самолете и человек рядом с вами курит сигарету, но хитрую, невидимую. Что вы сделаете, чтобы не наглотаться дыма?
Ну очевидно — отсесть от "курильщика" подальше и проветрить помещение. Именно поэтому запрещают набиваться куда-либо толпой и закрывают места, где кричат, смеются и плохая вентиляция.

Если у вас офис, лекции, клиенты — проветривайте почаще, не давайте людям подолгу стоять (и "курить") в помещении, пусть ждут на улице.
Чем дольше люди находятся в одном месте, тем больше аэрозоля там взвешивается. Я ооооочень не завидую администраторам спортзалов (впрочем, они молодые и здоровые как правило).

Из механических решений помогают фильтры-дезинфекторы воздуха (HEPA-фильтр спокойно улавливает аэрозоли), UVC-лампы (но их нельзя включать там, где находятся люди) и вентиляция с вытяжкой наружу и притоком свежего воздуха. И открытые окна!

Обычная тканевая маска от аэрозоля защищает ПЛОХО. Сколько-то она помогает держать ваш "дым" поближе к вам, но если вы будете долго сидеть в маске в непроветриваемом коридоре в поликлинике, вы и надышите, и надышитесь, увы. А еще чужие аэрозоли осядут на поверхности ваших глаз, потом стекут со слезной жидкостью в нос и могут заразить. Так что даже самый крутой респиратор без очков вас не защитит.

Перчатки

Возвращаясь к примеру с лифтом. Если вы потрогаете заразную кнопку рукой в перчатке, а потом той же рукой в той же перчатке вытрете нос, ваши шансы заразиться никак не изменятся. Перчатки нужны только тем, кто постоянно соприкасается с опасными поверхностями (врачи и т.п.), умеет не трогать себя за лицо и выкидывает эти перчатки регулярно — выкидывать перчатки быстрее, чем мыть руки.
Поэтому — не стоит носить перчатки в обычной жизни. Вы просто засоряете мир пластиком и получаете чувство ложной безопасности. Московские требования использовать перчатки — бред.

Вредны ли маски?

Если бы маски были полезными, мы бы в спа не медом-кремом обмазывались, а сидели бы в намордниках. Маска — это неудобно, в ней сложнее дышать, она быстро становится грязной и даже заразной. НО. Труселя ваши, если что, тоже быстро становятся грязными и даже заразными, но вы же от них не отказываетесь, а стираете (я надеюсь)?
Маска ХОРОШО защищает вас от КАПЕЛЬ, ПЛОХО защищает вас от АЭРОЗОЛЕЙ, поэтому надевайте ее по необходимости и постарайтесь на ноябрь-декабрь построить жизнь так, чтобы этой необходимости было как можно меньше.
Еще раз, последний. Самое главное. Избегайте людей и "надышанных" помещений, проветривайте офисы, гуляйте на природе — ноябрь выдался чуть ли не жаркий — и не болейте.

Фото: сайт ВОЗ
Фото: сайт ВОЗ

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: