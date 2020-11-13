Как именно передается коронавирус. Новые предписания ВОЗ в кратком пересказе

Я, честно, не хотел писать, но когда почитаешь эти ваши сети, рука тянется к пистолету. Итак, простой, понятный ликбез по короне, маскам, перчаткам и т.п. без дураков.

Три вопроса:

1) как заражаются

2) как передается

3) соответственно, как предохраниться

Если у вас мало времени — читайте последний абзац. Если мало мозгов, не читайте вообще. Все написанное полностью соответствует текущим заповедям WHO, CDC, ECDC.

Как заражаются

Чтобы подцепить корону, нужно, чтобы некоторое количество вирусных частиц попало туда, куда вам на тесте суют палочку — в носоглотку. Туда они могут попасть через рот, через нос и через глаза (скатываясь вниз сквозь слезные протоки). Чем больше попадет — тем выше вероятность заболеть.

Обидно, что заразиться можно от бессимптомных больных — до 70% заражений так и происходит.

Как передается

Есть три способа:

- через большие капли

- через аэрозоли (очень маленькие капли)

- через поверхности

В начале года считалось, что капли и поверхности — это основной способ, а про аэрозоли не думали вообще. Сегодня понятно, что аэрозоли — внезапно мощный способ передачи, а вот через поверхности вирус подцепить куда сложнее. Давайте по порядку:

1) Большие капли (50-100 микрометров, это диаметр очень тонкого волоса) вырываются из вашего рта и носа при разговоре и летят в лицо собеседнику. При крике, смехе, пении, занятиях спортом — вырывается в 10-100 раз больше и летят они еще дальше. Летят они метр-полтора-два, потом падают на пол, потому что тяжелые.

2) Аэрозоли точно так же вырываются изо рта при дыхании — если бы вы их видели, было бы похоже на пар изо рта на морозе или дым сигареты. Опять-таки, крик, смех, громкий разговор, пыхтение со штангой увеличивают объем выдыхаемого аэрозоля в десятки раз.

Аэрозоль интересен тем, что капли такие маленькие (до 5 микрометров), что на них действуют электрические силы молекул воздуха, постоянно их пиная туда-сюда, поэтому частички слюны витают в воздухе, могут летать в помещении часами и расползаются на десятки метров.

В отличие от весны, сегодня WHO, CDC, ECDC наконец-то указывают аэрозоли как важный источник заражения.