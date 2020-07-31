Как ЕС решил наказать Россию за хакерские атаки

Совет Евросоюза одобрил введение нового режима киберсанкций против России, Китая и Северной Кореи. Срок действия санкций - один год, коснутся они организаций и физических лиц, деятельность которых, как считают в Брюсселе, угрожает государствам-членам и институтам ЕС. Штрафные меры включают запрет на въезд киберпреступников на территорию Евросоюза и арест их счетов в банках государств-членов ЕС. Одним из объектов киберсанкций ЕС в РФ стало Главное разведывательное управления (ГРУ), которое в ЕС называют ответственным за распространение сетевого червя NotPetya, поразившим "третьи страны", в частности Украину, где вирус нанес ущерб банковской системе и системе энергоснабжения.

В санкционный список были также включены четыре россиянина, которых считают сотрудниками ГРУ: Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Олег Сотников - как сказано, за причастность к попыткам кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия, штаб-квартира которой находится в Нидерландах.

По информации DW, полученной из конфиденциальных источников, во время обсуждения ни одна страна-член ЕС не выступила против введения киберсанкций.

От инициативы к санкционному режиму

Проблемы кибербезопасности начали волновать Еврокомиссию давно. Еще в 2013 году в Брюсселе была одобрена "Стратегия кибербезопасности ЕС: открытое и безопасное киберпространство", которую утвердили в 2017 году.

Через год Дания, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды, Великобритания и Румыния инициировали подготовку пакета штрафных мер на случай вмешательства иностранных хакеров в избирательные процессы в ЕС.

В ответ на эту инициативу Еврокомиссия разработала параметры механизма киберсанкций, учитывая тот факт, что кибератаки наносят Евросоюзу как политический вред - создают предпосылки для прихода к власти популистов, так и приводят к непосредственному экономическому ущербу.

Официально режим киберсанкций появился в арсенале ЕС в мае 2019 года. В течении прошлого года его не применяли, но срок действия продлили. В этом году Брюссель решил ввести киберсанкции против России, Китая и КНДР. В решении Совета ЕС говорится, что санкции направлены против хакерских групп, вмешивающихся в IT-системы государств-членов ЕС, и тех, кто пытается повлиять на работу европейских и других международных институтов. А еще - против физических лиц, коммерческих и неправительственных организаций, которые планируют и осуществляют кибератаки на инфраструктуры государств-членов ЕС.