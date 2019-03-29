29.03.2019, 22:00

Кадыров пообещал новую "Ниву" мужчине, потерявшему жену и дочь в ДТП в Москве

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Интерфакс
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Ramzan Kadõrov
Ramzan KadõrovFoto: Yelena Afonina, Yelena Afonina/TASS

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что фонд имени Ахмата Кадырова окажет помощь Роману Роменкову, пострадавшему в аварии на Можайском шоссе в Москве, унесшей жизни его жены и дочери, и купит ему автомобиль "Нива".

"Фондом принято решение приобрести для Романа Роменкова автомашину "Нива" и оказать иную помощь", — написал Кадыров в своем Telegram-канале в пятницу.

"Я ещё раз от имени всего чеченского народа выражаю искренние соболезнования Роману Роменкову и всем родным и близким погибших. Конечно, ничем нельзя утешить горе человека, лишившегося в мирное время самых близких и родных людей. Пусть Всевышний даст ему силы пережить горечь тяжелой утраты", — добавил Кадыров.

25 марта на Можайском шоссе столкнулись автомобили "Мерседес Гелендваген" и "Нива". Пассажиры "Нивы" — мать и дочь — погибли, а находившегося за рулем главу семьи госпитализировали с тяжелыми травмами.

Предполагаемый виновник аварии — водитель "Мерседеса" — скрылся с места происшествия. Его разыскивали правоохранительные органы. По данным СМИ, за рулем автомобиля находился уроженец Чечни Муслим Джамбеков.

28 марта глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от мужчины явиться в полицию и ответить за содеянное. Он выразил глубокие соболезнования семье погибших и осудил поступок Муслима Джамбекова, "который оставил место происшествия". "Если ты действительно чеченец, мужчина, мусульманин, нужно отвечать за содеянное, а не позорить народ и свой род. Если же за рулем находился другой человек, и ты пытаешься увести его от ответственности, ничего из этого не получится", — заявил Кадыров.

29 марта Джамбеков явился с повинной в отдел полиции №3 УМВД РФ по городу Грозный.

Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что Джамбеков "готов понести любое наказание, предусмотренное законом, утверждает, что глубоко сожалеет о случившемся, выражает соболезнование родным и близким погибших при ДТП женщины и девочки". Также в своем Telegram Кадыров разместил видеозапись, на которой Джамбеков подтверждает, что является виновником аварии на Можайском шоссе в Москве, просит прощения у Кадырова, своего народа и россиян. Кроме того, Джамбеков выразил соболезнования родным и близким жертв аварии.

"В ближайшее время в сопровождении сотрудников Управления уголовного розыска МВД по Чеченской Республике Муслим Джамбеков будет доставлен в Москву и передан столичным коллегам", — сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-центре МВД РФ.

Позднее в пятницу глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил об административных наказаниях целого ряда полицейских Москвы за "нарушение экипажем дорожно-патрульной службы (ДПС) порядка действий на месте ДТП со смертельным исходом, произошедшего 25 марта на Можайском шоссе". В частности, уволен со службы инспектор ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Москве капитан полиции Олег Новоселов, а начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве генерал-майор полиции Виктор Коваленко предупрежден о неполном служебном соответствии. "Еще раз такое повторится, будет еще один подобный случай — начальник ГИББД Москвы лишится своей должности", — предупредил Колокольцев.

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