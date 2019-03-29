Кадыров пообещал новую "Ниву" мужчине, потерявшему жену и дочь в ДТП в Москве

"Фондом принято решение приобрести для Романа Роменкова автомашину "Нива" и оказать иную помощь", — написал Кадыров в своем Telegram-канале в пятницу.

"Я ещё раз от имени всего чеченского народа выражаю искренние соболезнования Роману Роменкову и всем родным и близким погибших. Конечно, ничем нельзя утешить горе человека, лишившегося в мирное время самых близких и родных людей. Пусть Всевышний даст ему силы пережить горечь тяжелой утраты", — добавил Кадыров.

25 марта на Можайском шоссе столкнулись автомобили "Мерседес Гелендваген" и "Нива". Пассажиры "Нивы" — мать и дочь — погибли, а находившегося за рулем главу семьи госпитализировали с тяжелыми травмами.

Предполагаемый виновник аварии — водитель "Мерседеса" — скрылся с места происшествия. Его разыскивали правоохранительные органы. По данным СМИ, за рулем автомобиля находился уроженец Чечни Муслим Джамбеков.

28 марта глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от мужчины явиться в полицию и ответить за содеянное. Он выразил глубокие соболезнования семье погибших и осудил поступок Муслима Джамбекова, "который оставил место происшествия". "Если ты действительно чеченец, мужчина, мусульманин, нужно отвечать за содеянное, а не позорить народ и свой род. Если же за рулем находился другой человек, и ты пытаешься увести его от ответственности, ничего из этого не получится", — заявил Кадыров.