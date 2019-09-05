Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева

Правительство Украины рекомендовало Зеленскому уволить Кличко с должности главы киевской администрации. Ранее бывший боксер говорил, что в случае увольнения с этого поста останется номинальным главой Киева, пишет РБК.
Правительство Украины проголосовало за увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации. Окончательное решение остается за президентом Владимиром Зеленским, ему направили соответствующую рекомендацию. Об этом заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук, пишет ”Интерфакс-Украина”.
”Мы обратились в офис президента относительно увольнения Кличко”, — сказал Гончарук. Ранее об этом в Facebook сообщил нардеп фракции ”Европейская солидарность” Алексей Гончаренко.
Как писал Гончаренко, кроме Кличко члены правительства согласились уволить и исполняющую обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун. По словам нардепа, решение принималось единогласно. ”По Супрун решение окончательное. По Кличко решение кабмина теперь поступит президенту для окончательного решения”, — написал Гончаренко.
Mercedes представил интерьер автомобиля будущего
Известную спортсменку с Украины убили и утопили
Женщина закопала в саду ненужные шины. Соседи очарованы итогом
Опять трагедия в Турции: 5-летняя россиянка скончалась