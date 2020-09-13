К резиденции Лукашенко в Минске стянуты БТР. Неизвестные в балаклавах, с оружием и дубинками задержали несколько человек

В частности, десять БТР с военными стоят у забора дворца со стороны здания "ЭКСПО". С другой стороны стоят машины с водометами. Неподалеку от резиденции также стоят джипы с наваренными сверху рамами, а также милицейские автобусы и автозаки.

Расположенную рядом площадь Государственного флага, в центре которой стоит высокий флагшток, оцепили солдаты внутренних войск.

Как сообщает tut.by, на Грушевке к собравшимся людям подъехали микроавтобусы, из которых обычно выбегают неизвестные в балаклавах и силой затаскивают обратно людей. Собравшиеся стали в сцепу, микроавтобусы проехали чуть вперед.

На Маяковского неизвестные в балаклавах, с оружием и дубинками задержали несколько человек, которые шли по улице с бело-красно-белыми флагами.