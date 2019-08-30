К разгону акций в Москве планируют привлечь казаков и ветеранов Донбасса

По словам трех источников "Медузы", с такой инициативой выступили в администрации президента России, однако деньги на проект еще не выделили.

Собеседник, близкий к московскому казачеству, рассказал, что атаману Москвы Андрею Шустрову предложили "выпороть навальнят", однако он отказался от этого, сославшись на осенний призыв. Шустров отказался от комментария "Медузе" и посоветовал "обращаться в администрацию президента".

Знакомый с переговорами ветеран МВД заявил, что разгоном акций будет заниматься не московское, а федеральное руководство "Центрального казачьего войска" (ЦКВ). Там не ответили на запрос издания, а в пресс-службе администрации президента сказали, что "не занимаются такими вопросами".

О привлечении казаков и членов "Союза добровольцев Донбасса" также сообщил один из кандидатов в Мосгордуму, который попросил не называть его имя. По его словам, казаки и ветераны Донбасса должны стать "противной стороной на митингах". Эту информацию также подтвердили ветеран МВД, близкий к ФСБ источник и доброволец Донбасса, участвовавший в разгоне акции "Он вам не царь" в мае 2018 года.