К пандемии коронавируса могло привести изменение климата, выяснили ученые

”Исследование выявило масштабные изменения типа растительности в южной китайской провинции Юньнань и прилегающих районах Мьянмы и Лаоса за последнее столетие. Климатические изменения, включая повышение температуры, солнечного света и атмосферного углекислого газа, которые влияют на рост растений и деревьев, изменили естественную среду обитания от тропических кустарников до тропических саванн и лиственных лесов. Это создало подходящую среду обитания для многих видов летучих мышей, которые преимущественно живут в лесах”, — говорится в сообщении.

Исследование показало, что еще 40 видов летучих мышей переместились в южную китайскую провинцию Юньнань в прошлом столетии вместе примерно с сотней видов коронавируса, переносимого ими.

По данным ученых, переселение летучих мышей в другие районы привело к новым взаимодействиям между животными и вирусами, в результате чего более вредные вирусы передавались или эволюционировали.

Мировая популяция летучих мышей является ”резервуаром” для примерно 3 тыс. различных типов коронавируса, причем каждый вид этих животных является носителем в среднем 2,7 типов коронавируса — большинство из них не имеют симптомов.

”Увеличение числа видов летучих мышей в конкретном регионе, вызванное изменением климата, может увеличить вероятность того, что там присутствует, передается или развивается вредный для человека коронавирус”, — говорится в сообщении.

Большинство коронавирусов, переносимых летучими мышами, не могут передаваться человеку. Но несколько коронавирусов, которыми, как известно, заражаются и люди, очень вероятно, передались от летучих мышей, в том числе три, которые могут привести к человеческим жертвам: ближневосточный респираторный синдром, а также тяжелый острый респираторный синдром SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2.

”Тот факт, что изменение климата может ускорить передачу патогенов дикой природы человеку, должен стать тревожным сигналом для сокращения глобальных выбросов”, — добавил профессор Камило Мора из Гавайского университета в Маноа, инициировавший проект.