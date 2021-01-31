К концу июля в Латвии намерены вакцинировать 70% взрослого населения

Известный сегодня график регистрации вакцин от Covid-19 и прогнозы объемов поставок предполагают, что при оптимистическом сценарии 70% взрослого населения Латвии могут получить прививки к концу июля 2021 года.
Такая дата обозначена в информационном сообщении, которое Министерство здравоохранения подало на рассмотрение Кабинета министров. Правительство утвердило план.
Для достижения этой цели планируется создать систему вакцинирования с производительностью 100 000 вакцинаций в неделю, что соответствует прогнозируемой скорости доставки вакцин и позволяет быстро израсходовать весь поставленный объем.
Список приоритетных групп не изменится — по плану, в феврале продолжится вакцинация медработников и начнется вакцинация работников и клиентов центров соцухода. Затем в апреле подойдет очередь других приоритетных групп. В июне вакцина может стать доступна остальным жителям, которые не находятся в приоритетных группах.
В случае, если будет необходимо нарастить объем вакцинации, авторы плана предлагают использовать сеть аптек (в стране 784 аптеки и 76 филиалов аптек, 13% из них расположены в сельской местности). Расположенные в торговых центрах аптеки уже проявляют интерес к созданию на их базе центров вакцинации.
Подробнее о планах вакцинации в Латвии читайте здесь.
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