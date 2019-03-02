К чему приведет доклад Мюллера о возможных связях Трампа с РФ?

Иными словами, то, к каким последствиям приведет доклад Мюллера, в значительной степени зависит именно от Уильяма Барра. Сенат США утвердил его в должности министра юстиции страны только в январе 2019 года: 68-летний Барр сменил на этом посту Джеффа Сешнса, которого президент США Дональд Трамп принудил к отставке на следующий день после промежуточных выборов в Конгресс. В поддержку Барра, выдвинутого на этот пост Трампом, высказались 54 сенатора, против — 45.

Оппозиционные демократы считают Барра спорной кандидатурой, так как ранее он критически отзывался о части расследования Мюллера. В частности, Барр не соглашался с подозрениями спецпрокурора о возможном препятствовании правосудию со стороны Трампа при увольнении экс-директора ФБР Джеймса Коми. По мнению нового министра юстиции США, в той ситуации президент действовал в рамках своих полномочий и не препятствовал расследованию.

Однако в январе в ходе слушаний в Сенате Уильям Барр подчеркнул, что позволит Роберту Мюллеру довести расследование до конца. Он также оспорил высказывание президента США, назвавшего расследование возможных связей его предвыборной команды с РФ "охотой на ведьм".

Демократы против генпрокурора Барра

Несмотря на это, критические замечания Барра и его намерение не делать доклад Мюллера достоянием общественности по-прежнему вызывают недовольство многих членов Демократической партии. В случае если результаты расследования не будут обнародованы, демократы намерены вызвать Мюллера для дачи показаний перед Комитетом по разведке Палаты представителей США. Кроме того, демократы могут подать в суд на администрацию Трампа с целью добиться публикации доклада.

В то же время бывший прокурор Восточного округа штата Мичиган, а ныне профессор Мичиганского университета Барбара Маккуэйд надеется, что юридических баталий между Конгрессом и министерством юстиции все же удастся избежать.

"Я полагаю, что (Минюст. — Ред.) все же опубликует отчет, в котором будут содержаться ответы на ключевые вопросы — в частности, каким образом России удалось вмешаться в наши выборы и какую роль в этом сыграла предвыборная команда Трампа", — отмечает Маккуэйд. — На мой взгляд, общество должно знать ответ на этот вопрос. Думаю, что Роберт Мюллер и Уильям Барр это осознают".

Кроме того, неизвестно, насколько подробным окажется доклад Мюллера. Заместитель генпрокурора США Род Розенстайн недавно заявил, что внимание Минюста будет сосредоточено, прежде всего, на лицах, которым впоследствии будут предъявлены обвинения.

В свою очередь остальные материалы расследования могут и не опубликовать — к досаде экс-адвоката Трампа Майкла Коэна, который признался, что заранее знал о публикации в WikiLeaks компромата на кандидата в президенты США от Демократической партии Хилари Клинтон, хотя от него и не требовали таких показаний.

Что грозит Дональду Трампу?

На этом фоне становится понятно: тех, кто надеется на масштабное и громкое разоблачение вмешательства России в американские выборы и возможных связей Трампа с Кремлем, может постигнуть разочарование. Даже если Мюллер решит, что против Трампа могут быть выдвинуты обвинения в совершении уголовного преступления, этого не произойдет: по мнению Минюста, действующий президент не может быть привлечен к уголовной ответственности.

Это, впрочем, не означает, что глава Белого дома непременно выйдет сухим из воды. Если Мюллер решит, что Трампу могут быть предъявлены обвинения, Конгресс будет вправе начать против него процедуру импичмента.

В свою очередь бывший советник Барака Обамы Энди Райт уверен, что все установленные в ходе расследования факты рано или поздно станут достоянием общественности. "Я думаю, что в итоге данные будут опубликованы, только не знаю, как быстро это произойдет и насколько скандальными они окажутся", — резюмирует Райт.