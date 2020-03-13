Jornal O Dia: У президента Бразилии коронавирус. 7 марта он встречался с Трампом(1)
По информации бразильского издания Jornal O Dia, у президента страны Жаира Болсонару коронавирус.
По информации бразильского издания Jornal O Dia, у президента страны Жаира Болсонару коронавирус.
Об этом издание сообщило в своем твиттере.
Ранее стало известно, что тесты на коронавирус у представителя пресс-службы бразильского президента Фабио Вайнгартена дали положительный результат.
7 марта президент Бразилии встречался со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Однако был ли он болен в тот момент, пока неизвестно.
URGENTE— Jornal O Dia (@jornalodia) March 13, 2020
O semblante pálido e abatido, com olhos um pouco marejados em sua live na última quinta-feira. O Presidente foi testado como positivo para o coronavírus.#ODia https://t.co/2dyE5w6njA
Jor
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