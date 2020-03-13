13.03.2020, 16:37

Jornal O Dia: У президента Бразилии коронавирус. 7 марта он встречался с Трампом

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Дональд Трамп и Жаир Болсонару
Дональд Трамп и Жаир Болсонару Фото: via Globallookpress.com

По информации бразильского издания Jornal O Dia, у президента страны Жаира Болсонару коронавирус.

Об этом издание сообщило в своем твиттере.

Ранее стало известно, что тесты на коронавирус у представителя пресс-службы бразильского президента Фабио Вайнгартена дали положительный результат.

7 марта президент Бразилии встречался со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Однако был ли он болен в тот момент, пока неизвестно.


Jor
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