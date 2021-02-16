Йенс Столтенберг: Россия использовала силу в Грузии и Украине. Этого не случится ни с одним членом НАТО

- Нам по-прежнему необходимо защищать 1 миллиард человек, и проблемы множатся, — считает Столтенберг. — Во время холодной войны угроза была только одна — СССР, но теперь у нас есть киберугрозы, терроризм, гибридные кампании, дезинформация, результаты действий китайской и российской власти, а также пандемия. Все это создает непредсказуемую и нестабильную среду. Поэтому потребность в НАТО, как в союзе разных стран, как никогда высока.

- Если мы что-то поняли за последние десятилетия, так это то, что очень сложно предсказать каждый следующий кризис. Смотрите, 11 сентября — этого мало кто мог ожидать. Незаконная аннексия Крыма в 2014 году, подъем ИГИЛ до такого уровня, которого он достиг, контролируя значительную часть Сирии и Ирака... Так что мы должны стараться подготовиться к неожиданностям, и именно поэтому НАТО необходимо: лучший способ справиться с неожиданностями — готовиться сообща. Если США и Европа будут вместе, мы сможем противостоять этим кризисам. Против ”Исламского государства” мы работали плечом к плечу. Чтобы справиться с Россией после аннексии Крыма, мы вместе увеличили присутствие войск на Восточном рубеже НАТО, — добавил он.

- Диалог с Россией должен основываться на силе, на твердости. Мы не можем быть наивными в отношении намерений России. Но мы должны разговаривать с Россией. Я верю в необходимость дать четкий сигнал России: если они хотят потерпеть крах, мы готовы. Если они хотят сотрудничать, мы будем рады. Но тут не должно быть ни малейшего места для ошибок, недоразумений, сомнений, просчетов: НАТО готово, у нас есть возможности, сила и воля для защиты любого из участников альянса. В Грузии, Украине и Молдове российские войска использовали силу. Должно быть совершенно ясно, что этого не может произойти ни с одним членом НАТО. Это лучший способ сохранить мир. На этом фундаменте мы можем строить свои разговорыи, надеюсь, улучшить наши отношения, — подытожил Столтенберг российскую тему.

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