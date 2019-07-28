Известного блогера нашли мертвым в канализации в Петербурге

"Тела двух мужчин обнаружены в канализационном коллекторе на набережной реки Карповки", — сказал собеседник агентства.

По данным местных СМИ, мужчины спустились в канализационный коллектор глубиной около пяти метров, чтобы снять очередной ролик, после чего связь с ними прервалась.

Проводится проверка.