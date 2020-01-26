Израильтянка Иссахар, приговоренную к 7.5 годам за контрабанду наркотиков, подала президенту России прошение о помиловании

По их словам, они поговорили с Иссахар о словах пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова о том, что для ее помилования необходимо ее личное обращение к президенту.

”В результате нашего обсуждения Наама приняла решение обратиться к президенту России с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится”, — говорится в заявлении защиты.