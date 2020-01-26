Израильтянка Иссахар, приговоренную к 7.5 годам за контрабанду наркотиков, подала президенту России прошение о помиловании

Израильтянка Наама Иссахар решила обратиться к президенту РоссииВладимиру Путину с ходатайством о помиловании, сообщили РБК представители защиты Иссахар, партнеры Pen & Paper Вадим Клювгант и Алексей Добрынин. В России ее приговорили к 7,5 годам за хранение и контрабанду гашиша.
По их словам, они поговорили с Иссахар о словах пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова о том, что для ее помилования необходимо ее личное обращение к президенту.
”В результате нашего обсуждения Наама приняла решение обратиться к президенту России с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится”, — говорится в заявлении защиты.
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