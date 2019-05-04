Израиль совершил авианалеты на сектор Газа в ответ на запуск палестинцами 90 ракет

Конфликт между Израилем и военизированными формированиями на территории сектора Газа переживает новое обострение. После того, как в субботу, 4 мая, палестинские вооруженные группировки запустили 90 ракет в направлении Израиля, Израиль нанес ряд ответных авиаударов по военным объектам радикальной группировки ХАМАС, находившимся в приграничном районе сектора Газа.

При этом израильские ВВС поразили две ракетно-пусковые установки на севере сектора Газа, сообщают представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В результате этих авианалетов, согласно палестинским данным, погиб двадцатидвухлетний мужчина, еще три человека из числа мирного населения получили ранения. Израильская сторона о потерях не сообщала.

В то же время, по данным местных СМИ, один израильский подросток был ранен по пути к бомбоубежищу, еще двое испытали шок.

Новый виток насилия в секторе Газа

Перед состоявшимися 9 апреля выборами в Кнессет израильское правительство и радикальные вооруженные группировки Палестины при посредничестве Египта договорились о временном прекращении огня.

На протяжении нескольких недель после этого интенсивность противостояния в регионе заметно сократилась. Однако, после того как Израиль во вторник, 30 апреля, ограничил зону рыболовства для судов из сектора Газа, напряжение между сторонами снова начало расти.