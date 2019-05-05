Израиль нанес авиаудары по объектам ХАМАС в секторе Газа

После ракетного обстрела из сектора Газа армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по 200 целям на палестинских территориях. Об этом представители ЦАХАЛ написали в микроблоге Twitter в воскресенье, 5 мая. В числе целей израильской авиации — объекты радикального исламистского движения ХАМАС и террористической организации "Палестинский исламский джихад", в частности, фабрики по производству оружия, склад, а также тренировочная площадка и командный центр в здании мечети.

Армия Израиля: Из сектора Газа было выпущено 430 ракет



По данным ЦАХАЛ, за прошедшие сутки из сектора Газа по Израилю было выпущено 430 ракет. Один человек погиб после попадания ракеты в его дом, еще 83 пострадали в результате обстрела. Ударами затронуто множество домов, десятки тысяч человек были вынуждены уехать в безопасную зону.

В свою очередь, палестинские власти сообщили, что в результате израильских авиаударов погибли как минимум шесть гражданских лиц, а еще 47 получили ранения. Палестинская сторона заявила о гибели беременной женщины и ее годовалого сына, однако ЦАХАЛ отрицает эту информацию.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился продолжать массированные авиаудары и дополнительно направить на границу с сектором Газа артиллерию и пехоту. Он подчеркнул, что ХАМАС платит "огромную цену" за обстрел Израиля.

МИД Германии призвал к снижению напряженности