Израиль — мировой лидер по прививкам от коронавируса: привито уже свыше 13% населения. Но для такого высокого темпа больше не хватает вакцин

Израиль планирует уменьшить скорость распространения первой дозы вакцины от коронавируса — или даже полностью остановить его уже в ближайшие дни, сообщает Times of Israel. Тем временем, по данным на 4 января, число людей, которые сделали прививку в этой стране, достигло 1,2 миллиона человек — это более 13% граждан Израиля. По числу вакцинированных на душу населения страна стала мировым лидером. Для сравнения, в США прививку сделало менее 1% населения, а российские власти говорят о 800 тысячах человек (около 0,6%), но эти цифры вызывают серьезные сомнения.

Как Израиль стал рекордсменом



Как пишет The Washington Post, основная причина, почему Израиль достиг таких успехов в вакцинации — это небольшие размеры (общее население — 9 миллионов человек) и особенности системы здравоохранения. Каждый гражданин страны обязан прикрепиться к одной из ”больничных касс”, которые, в свою очередь, централизованно распространяют поступившие вакцины и обладают всей необходимой информацией о собственных клиентах.

Кроме того, в Израиле ведется систематический учет сделанных прививок, благодаря чему властям легче контролировать и управлять ситуацией.

Наконец, для действующего премьер-министра страны Биньямина Нетаниягу успех вакцинации — это еще и политический вопрос. В марте 2021 года в стране должны состояться четвертые за два года парламентские выборы, и борьба с пандемией, очевидно, станет одной из главных тем избирательной кампании. Впрочем, эксперты WP сомневаются в том, что правому Нетаниягу удастся приписать все возможные успехи себе, ведь во многом они базируются на работе медицинской системы, организованной по социалистическим принципам.

Что пошло не так



Как сообщается, ограничения не коснутся тех израильтян, которые уже получили первую дозу вакцины — они смогут, как и должны, привиться во второй раз. Но первую прививку в ближайшие дни, по данным местных СМИ, ежедневно сможет получать значительно меньше людей, чем раньше, когда количество привитых достигало 100 тысяч ежедневно.

Основная причина вынужденного промедления — недостаточные темпы поставок вакцин в Израиль. Сейчас в этой стране прививают вакциной Pfizer/BioNTech, также в ближайшие дни ожидается прибытия миллионной партии вакцин Moderna. Но даже с учетом этого в Минздраве страны полагают, что придется сделать как минимум двухнедельный перерыв в первичной вакцинации.