Издание "Обозреватель" обвинило Саакашвили в госизмене

Украинское издание "Обозреватель" утверждает, что опубликованная Генеральной прокуратурой Украины запись разговора известного политика Михаила Саакашвили и олигарха Сергея Курченко является подлинной, и делает вывод, что бывшего президента Грузии, а затем председателя областной администрации Одессы нужно судить за госизмену.
В декабре 2017 года Генеральная прокуратура Украины совместно с Службой безопасности опубликовали перехваченные записи, на которых два человека (по мнению издания, это Михаил Саакашвили с и Сергей Курченко, молодой миллионер, еще в 2014 году, в 29-летнем возрасте владевший состоянием в 250 миллионов долларов) договариваются о сотрудничестве.
Часть записи можно прослушать здесь.
По мнению издания, это, а также признание соратника Саакашвили, Севериона Дангадзе, подтверждает тезис – в 2017 году бывший президент Грузии планировал на деньги олигарха Сергея Курченко попытаться сместить власть в Украине. И пытался получить первый транш в размере 500 тысяч долларов.
Курченко владел рядом крупных фирм, таких как группа компаний "Газ Украина 2009", Брокбизнесбанк, медиахолдинг UMH Group и другие. Покинул Украину после событий Майдана и продолжил бизнес в Москве. По версии "Обозревателя", Курченко является одним из главных спонсоров самопровозглашенной Донецкой Народной республики.
Издание утверждает. что данные действия Саакашвили должны быть расценены, как государственная измена. По украинским законам за это преступление может грозить от 10 до 15 лет в тюрьме.
Интересно, что разговор между политиком и олигархом происходил в ноябре 2017 года, то есть уже после лишения Саакашвили гражданства Украины (новый президент Владимир Зеленский восстановил его в мае 2019 года), поэтому, если украинские правоохранительные органы начнут преследование бывшего грузинского президента, они, судя по всему, не смогут выбрать для этого обозначенную "Обозревателем" статью "Государственная измена".
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