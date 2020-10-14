14.10.2020, 20:49

Издание NYT выдвинуло новую версию отравления Навального

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Издание NYT выдвинуло новую версию отравления Навального
Reuters

Алексей Навальный мог быть отравлен препаратом ”Новичок” дважды, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник в немецких спецслужбах.

По словам собеседника издания, эксперты из Германии пришли к выводу, что яд якобы был в виде порошка, растворенного в жидкости, предположительно, в чае, который блогер выпил в аэропорту Томска. Как отмечает издание, специалисты ранее нашли следы ”Новичка” на бутылке Навального. Это говорит о том, что блогер контактировал с ядом до приезда в аэропорт или же был отравлен дважды.

Ранее разработчик ”Новичка” Леонид Ринк заявил, что амиды, следы которых обнаружены в пробах Навального, не токсичны и из-за этого неэффективны как отравляющее вещество.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

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Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы ”Новичок”, но соответствующих доказательств не предоставили.

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