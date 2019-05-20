Из-за статьи о Матвиенко увольняется весь отдел политики "Коммерсанта"

Сотрудники отдела политики газеты "Коммерсант" подали заявления на увольнение из издательского дома. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщил заместитель главного редактора "Коммерсанта" Глеб Черкасов на своей странице в Facebook. По словам Черкасова, журналисты приняли это решение в связи с вынужденным уходом специального корреспондента Ивана Сафронова и замредактора отдела политики Максима Иванова.

Как следует из публикации Сафронова в Facebook, они с Ивановым покидают издание "не по своей воле", а в связи с решением акционера, высказавшего серьезные претензии к их статье. В материале "Спикеров делать из этих людей" сообщалось о возможном уходе с поста спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко.

С 21 мая Иван Сафронов прекращает работу в издательском доме, уход оформлен по соглашению сторон. Как пишет Черкасов, сотрудники отдела политики планируют завершить рабочие обязанности в ближайшее время.

В марте журналистка газеты "Коммерсант" Мария Карпенко объявила о своем увольнении из-за ведения телеграм-канала "Ротонда", в котором та критически оценивала действия врио губернатора Санкт-Петербурга Беглова. По словам журналистки, руководство издательского дома посчитало, что она пишет то, что "противоречит редакционной политике издания".