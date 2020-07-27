Из-за протестов в Сиэтле пострадали более 20 полицейских
В ходе протестов в американском Сиэтле (штат Вашингтон) 21 полицейский получил ранения, задержаны 45 протестующих. Об этом сообщается в Twitter местной полиции.
В ходе протестов в американском Сиэтле (штат Вашингтон) 21 полицейский получил ранения, задержаны 45 протестующих. Об этом сообщается в Twitter местной полиции.
Отмечается, что 20 полицейских уже вернулись к работе, еще один находится в больнице из-за травмированного колена. Как отметили в полиции, протестующие кидались в правоохранителей камнями, кирпичами, бутылками и использовали взрывоопасные вещества.
Как сообщалось, полиция сразу двух американских городов — Сиэтла и Портленда — классифицировала не-прекращающиеся столкновения как мятеж, что дает президенту основание использовать войска. Демонстранты не стесняются мародёрствовать и нападать на офицеров. В Сиэтле они попытались устроить пожар у строящего центра для несовершеннолетних преступников, а потом взорвать полицейский участок.
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