Из-за ливней на юго-западе Японии погибло 56 человек
Число погибших в результате проливных дождей на юго-западе Японии во вторник возросло до 56, поскольку стихийное бедствие охватило и северный регион Кюсю, сообщает Kyodo News.
Число погибших в результате проливных дождей на юго-западе Японии во вторник возросло до 56, поскольку стихийное бедствие охватило и северный регион Кюсю, сообщает Kyodo News.
Мобилизировано порядка десяти тысяч военнослужащих и спасателей для поиска пропавших без вести и эвакуации людей. Министерство обороны заявило, что удвоит численность сил самообороны, участвующих в спасательных операциях, до 20 000. Они расположатся в префектуре Кумамото и в других районах, сильно пострадавших от ливней.
Кроме того, 12 человек остаются без вести пропавшими с тех пор, как на выходных в префектуре начался дождь, вызвавший наводнения и оползни. Всего около 1,38 миллион человек в регионе и близлежащих провинциях были вынуждены искать убежище.
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