Из-за ливней на юго-западе Японии погибло 56 человек

Мобилизировано порядка десяти тысяч военнослужащих и спасателей для поиска пропавших без вести и эвакуации людей. Министерство обороны заявило, что удвоит численность сил самообороны, участвующих в спасательных операциях, до 20 000. Они расположатся в префектуре Кумамото и в других районах, сильно пострадавших от ливней.

Кроме того, 12 человек остаются без вести пропавшими с тех пор, как на выходных в префектуре начался дождь, вызвавший наводнения и оползни. Всего около 1,38 миллион человек в регионе и близлежащих провинциях были вынуждены искать убежище.