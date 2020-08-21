Из Германии отправили самолет для транспортировки Навального в Берлин

Российского оппозиционера Алексея Навального, госпитализированного в больницу Омска с подозрением на отравление, готовы доставить на самолете на лечение в Германию. Об этом в интервью DW сообщил кинопродюсер и основатель организации Cinema fоr Peace Яка Бизиль вечером в четверг, 20 августа.

"По гуманитарным соображениям, по просьбе Петра Верзилова из Pussy Riot, мы направим санитарный самолет с медицинским оборудованием и специалистами, с помощью которого Навального можно будет доставить в Германию", — отметил Бизиль. По его словам, в берлинской клинике Charite подтвердили готовность лечить политика.

Самолет уже вылетел из Германии, уточнил Бизиль в ночь на пятницу, 21 августа, в беседе с агентством dpa. Перелет организован на деньги частных лиц.

"Если состояние Навального позволит транспортировать его завтра утром (21 августа. — Ред.), самолет немедленно вылетит в Берлин. Его жена будет сопровождать его", — рассказал DW глава Cinema fоr Peace.

Верзилов: Все считают, что Charite — лучший вариант



В 2018 году Бизиль уже помогал организовать доставку в берлинскую клинику издателя российского интернет-СМИ "Медиазона" Петра Верзилова, предположительно отравленного в Москве.

Как DW рассказал сам Петр Верзилов, он лично обратился в клинику Charite, где проходил лечение два года назад. На вопрос о том, согласна ли супруга оппозиционера Юлия Навальная везти мужа именно туда, Верзилов ответил, что "все считают, что Charite — лучший вариант".

В Омске не дают документы на транспортировку Навального

Ранее пресс-секретарь основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Кира Ярмыш сообщила в соцсети Twitter, что в омской больнице, где сейчас находится политик, не дают документы на его транспортировку. "Мы просим руководство больницы, в которой сейчас находится Алексей, не препятствовать нам в выдаче всех документов, необходимых для его перевозки", — написала она.

В свою очередь юрист ФБК Иван Жданов написал, что отказ в транспортировке Навального в больнице объясняют тем, что его состояние "не транспортабельное".