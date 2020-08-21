Из Германии отправили самолет для транспортировки Навального в Берлин, но врачи отказили в его перевозке

Российского оппозиционера Алексея Навального, госпитализированного в больницу Омска с подозрением на отравление, готовы доставить на самолете на лечение в Германию. Об этом в интервью DW сообщил кинопродюсер и основатель организации Cinema fоr Peace Яка Бизиль вечером в четверг, 20 августа.

"По гуманитарным соображениям, по просьбе Петра Верзилова из Pussy Riot, мы направим санитарный самолет с медицинским оборудованием и специалистами, с помощью которого Навального можно будет доставить в Германию", — отметил Бизиль. По его словам, в берлинской клинике Charite подтвердили готовность лечить политика.

Самолет уже вылетел из Германии, уточнил Бизиль в ночь на пятницу, 21 августа, в беседе с агентством dpa. Перелет организован на деньги частных лиц.

"Если состояние Навального позволит транспортировать его завтра утром (21 августа. — Ред.), самолет немедленно вылетит в Берлин. Его жена будет сопровождать его", — рассказал DW глава Cinema fоr Peace.

Однако главный врач больницы скорой помощи № 1 Омска, в которой находится Алексей Навальный, отказался выдать разрешение на перевозку политика в немецкую клинику. Об этом в твиттере сообщает пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш, передает "Медуза".

Ярмыш заявила, что запрет на перевозку Навального угрожает его жизни. ”Оставаться в омской больнице без оборудования с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно”, — считает она. Ярмыш назвала запрет врачей ”покушением на жизнь” Навального. По ее мнению, это решение приняли не врачи, а Кремль.

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, в свою очередь, сообщил, что первоначально врачи готовили документы и оборудование для перевозки Навального, но затем, говорит он, их будто ”подменили”. Жданов отметил, что для перевозки были готовы все необходимые документы.

Соратники Навального ранее говорили, что врачи отказываются перевозить политика, чтобы помешать установить, каким токсином его отравили.

Верзилов: Все считают, что Charite — лучший вариант

В 2018 году Бизиль уже помогал организовать доставку в берлинскую клинику издателя российского интернет-СМИ "Медиазона" Петра Верзилова, предположительно отравленного в Москве.