21.08.2020, 07:22

Из Германии отправили самолет для транспортировки Навального в Берлин, но врачи отказали в его перевозке

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дополнено в 9:35
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Из Германии отправили самолет для транспортировки Навального в Берлин, но врачи отказали в его перевозке
TASS - Scanpix

Алексея Навального могут вывезти в ФРГ уже утром 21 августа, сообщил DW кинопродюсер Яка Бизиль, в 2018 организовавший транспортировку Петра Верзилова в берлинскую клинику Charit

Российского оппозиционера Алексея Навального, госпитализированного в больницу Омска с подозрением на отравление, готовы доставить на самолете на лечение в Германию. Об этом в интервью DW сообщил кинопродюсер и основатель организации Cinema fоr Peace Яка Бизиль вечером в четверг, 20 августа.

"По гуманитарным соображениям, по просьбе Петра Верзилова из Pussy Riot, мы направим санитарный самолет с медицинским оборудованием и специалистами, с помощью которого Навального можно будет доставить в Германию", — отметил Бизиль. По его словам, в берлинской клинике Charite подтвердили готовность лечить политика.

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Самолет уже вылетел из Германии, уточнил Бизиль в ночь на пятницу, 21 августа, в беседе с агентством dpa. Перелет организован на деньги частных лиц.

"Если состояние Навального позволит транспортировать его завтра утром (21 августа. — Ред.), самолет немедленно вылетит в Берлин. Его жена будет сопровождать его", — рассказал DW глава Cinema fоr Peace.

Однако главный врач больницы скорой помощи № 1 Омска, в которой находится Алексей Навальный, отказался выдать разрешение на перевозку политика в немецкую клинику. Об этом в твиттере сообщает пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш, передает "Медуза".

Ярмыш заявила, что запрет на перевозку Навального угрожает его жизни. ”Оставаться в омской больнице без оборудования с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно”, — считает она. Ярмыш назвала запрет врачей ”покушением на жизнь” Навального. По ее мнению, это решение приняли не врачи, а Кремль.

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, в свою очередь, сообщил, что первоначально врачи готовили документы и оборудование для перевозки Навального, но затем, говорит он, их будто ”подменили”. Жданов отметил, что для перевозки были готовы все необходимые документы.

Соратники Навального ранее говорили, что врачи отказываются перевозить политика, чтобы помешать установить, каким токсином его отравили.

Верзилов: Все считают, что Charite — лучший вариант

В 2018 году Бизиль уже помогал организовать доставку в берлинскую клинику издателя российского интернет-СМИ "Медиазона" Петра Верзилова, предположительно отравленного в Москве.

Как DW рассказал сам Петр Верзилов, он лично обратился в клинику Charite, где проходил лечение два года назад. На вопрос о том, согласна ли супруга оппозиционера Юлия Навальная везти мужа именно туда, Верзилов ответил, что "все считают, что Charite — лучший вариант".

В Омске не дают документы на транспортировку Навального

Ранее пресс-секретарь основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Кира Ярмыш сообщила в соцсети Twitter, что в омской больнице, где сейчас находится политик, не дают документы на его транспортировку. "Мы просим руководство больницы, в которой сейчас находится Алексей, не препятствовать нам в выдаче всех документов, необходимых для его перевозки", — написала она.

В свою очередь юрист ФБК Иван Жданов написал, что отказ в транспортировке Навального в больнице объясняют тем, что его состояние "не транспортабельное".

Возможное отравление Алексея Навального

По данным пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, 20 августа Навальному стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой отвезли в больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и находится в реанимации с подключенным аппаратом ИВЛ.

Ярмыш предполагает, что политика могли отравить чем-то, подмешанным в чай: "Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость". Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angele Merkel) заявила, что Германия готова оказать Алексею Навальному необходимую медицинскую помощь, включая лечение в немецких больницах.

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