Из галереи в Стокгольме похитили более десятка произведений Сальвадора Дали

Из галереи Couleur в стокгольмском районе Эстермальм украли несколько работ Сальвадора Дали. Об этом со ссылкой на владельца галереи Педера Энстрёма передает телеканал SVT.

По словам галериста, украдены от 10 до 12 скульптур, но точное число утраченных артефактов Энстрём пока не может назвать. Потерпевший также сообщил, что грабителей было двое, в галерею они проникли около четырех утра 30 января (06:00 мск), разбив стекло. В помещении сработал сигнал тревоги, но к приезду полиции воры сбежали. Полицейские отмечают, что они скрылись на автомобиле.

По словам Энстрёма, пропавшие скульптуры оцениваются в несколько миллионов. Он не уточнил, о какой валюте идет речь, и не назвал конкретные цифры. Представитель полиции отказался раскрыть стоимость украденных работ.

Aftonbladet сообщает, что из галереи похитили от 10 до 12 бронзовых скульптур и гравюр испанского сюрреалиста. Владелец Couleur сказал журналистам, каждая из этих работ стоит от 200 тыс. до 500 тыс. крон ($20–50 тыс.). По информации Aftonbladet, грабители скрылись на темной Audi. После случившегося галерею опечатали, а правоохранительные органы начали предварительное расследование по факту кражи со взломом.