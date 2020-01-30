30.01.2020, 21:40

Из галереи в Стокгольме похитили более десятка произведений Сальвадора Дали


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Из галереи в Стокгольме похитили более десятка произведений Сальвадора Дали
Foto: EPA/Scanpix

По словам владельца галереи, злоумышленники украли от 10 до 12 работ художника. Издание Aftonbladet уточняет, что это были бронзовые скульптуры и гравюры стоимостью от 200 тыс. до 500 тыс. шведских крон (около $20–50 тыс.)

Из галереи Couleur в стокгольмском районе Эстермальм украли несколько работ Сальвадора Дали. Об этом со ссылкой на владельца галереи Педера Энстрёма передает телеканал SVT.

По словам галериста, украдены от 10 до 12 скульптур, но точное число утраченных артефактов Энстрём пока не может назвать. Потерпевший также сообщил, что грабителей было двое, в галерею они проникли около четырех утра 30 января (06:00 мск), разбив стекло. В помещении сработал сигнал тревоги, но к приезду полиции воры сбежали. Полицейские отмечают, что они скрылись на автомобиле.

По словам Энстрёма, пропавшие скульптуры оцениваются в несколько миллионов. Он не уточнил, о какой валюте идет речь, и не назвал конкретные цифры. Представитель полиции отказался раскрыть стоимость украденных работ.

Aftonbladet сообщает, что из галереи похитили от 10 до 12 бронзовых скульптур и гравюр испанского сюрреалиста. Владелец Couleur сказал журналистам, каждая из этих работ стоит от 200 тыс. до 500 тыс. крон ($20–50 тыс.). По информации Aftonbladet, грабители скрылись на темной Audi. После случившегося галерею опечатали, а правоохранительные органы начали предварительное расследование по факту кражи со взломом.

За последние полгода это второй случай кражи работ Дали. В октябре 2019 года неизвестный вынес гравюру художника ”Жираф в огне” из галереи в Сан-Франциско. Как сообщал тогда ABC7 News, злоумышленнику понадобилось 32 секунды, чтобы украсть картину. Директор галереи допустил, что у него мог быть сообщник.

Сальвадор Дали — один из самых известных и высокооплачиваемых художников XX века. В 1974 году состояние Дали оценивали в $32 млн (сейчас эта сумма могла бы равняться $165 млн). Среди его знаменитых работ — полотно ”Постоянство памяти”, на которой изображены как бы растаявшие от жары циферблаты часов. Кроме живописи Дали занимался скульптурой и графикой, а также был писателем, сценаристом (фильмы ”Золотой век” и ”Андалузский пес” Луиса Бунюэля) и художником-постановщиком (оформил одну из сцен в ”Завороженном” Альфреда Хичкока).

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