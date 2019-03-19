Из галереи в центре Москвы украли несколько картин

"18 марта в отдел полиции по району Хамовники в Москве поступило сообщение от женщины, что из галереи по адресу ул. Пречистенка 30/2 украли фотоаппарат и пять картин, написанных в 1920-х и 1970-х годах советскими художниками — Борисом Смирновым-Русецким и Михаилом Соколовым", — сказали в пресс-службе.

По факту случившегося проводится проверка, сумма ущерба устанавливается.

27 января в Третьяковской галерее случилась вызвавшая большой резонанс кража картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", которую похититель снял со стены и унес на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. На следующий день подозреваемый в хищении картины был задержан, а 1 февраля утром картина вернулась в экспозицию. После инцидента Минкультуры приняло решение провести проверку безопасности федеральных музеев и разослало соответствующие рекомендации в регионы.