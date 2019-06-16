Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю

Специальному корреспонденту ”Медузы” Ивану Голунову, в отношении которого ранее были сняты все обвинения в попытке сбыта наркотиков, предоставили защиту как свидетелю по этому делу. Об этом, как сообщает на своем Telegram-канале проект ”Правозащита Открытки”, адвокаты которой защищают журналиста, рассказал один из защитников Голунова Сергей Бадамшин.

Ранее в воскресенье Бадамшин сообщил, что Голунова допросили в качестве свидетеля по его делу. ”Действия со стороны МВД для установления истины по делу достаточно активны. Иван, как и обещал, содействует следствию”, — сообщил Бадамшин в беседе с РБК.

Уголовное дел против спецкора ”Медузы” было заведено после того, как журналиста 6 июня задержали в центре Москвы. В полиции заявили, что при себе у Голунова было около 4 г мефедрона, а в квартире обнаружили свыше 5 г кокаина. Ему предъявили обвинения в попытке сбыта наркотиков, суд отправил его под домашний арест.

Сам спецкор ”Медузы” говорил, что наркотики ему подбросили. Он также рассказал на суде, что в последнее время ему поступали угрозы в связи с проводимым им журналистским расследованием. Экспертиза не выявила следов наркотических веществ в смывах с рук журналиста. Не было обнаружено его отпечатков и на изъятых в ходе обысков в его квартире предметах.