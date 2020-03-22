Итальянские врачи: коронавирус опасен не только для пожилых!

Врачи в Италии выступают против ошибочного представления, что молодым людям вирус COVID-19 не так опасен, как пожилым.

Доктор Антонио Пезенти, глава отделения интенсивной терапии в Ломбардии, сказал, что многие молодые люди попадают в больницу с тяжелыми случаями коронавируса.

”50% наших пациентов в отделении интенсивной терапии, которое работает с наиболее тяжелыми пациентами, старше 65 лет”, — сказал он. - ”Но это означает, что остальные 50% наших пациентов моложе".

”У нас есть пациенты, которым по 30 или даже 20 лет, они страдают от заболеваний не меньше, чем пожилые”, - добавил он. - Единственное различие между двумя группами заключается в том, что у молодых людей обычно более здоровые организмы, поэтому они выживают больше”.

На данный момент новой болезнью заразились более 53 000 итальянцев и более 4 800 умерли.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!