Итальянские врачи: коронавирус опасен не только для пожилых!
В больницах Италии увеличилось число людей в возрасте от 20 до 30 лет, которые поступают в реанимацию с тяжелыми случаями заболеваний, вызванных коронавирусом COVID-19, сообщает Sky.
В больницах Италии увеличилось число людей в возрасте от 20 до 30 лет, которые поступают в реанимацию с тяжелыми случаями заболеваний, вызванных коронавирусом COVID-19, сообщает Sky.
Врачи в Италии выступают против ошибочного представления, что молодым людям вирус COVID-19 не так опасен, как пожилым.
Доктор Антонио Пезенти, глава отделения интенсивной терапии в Ломбардии, сказал, что многие молодые люди попадают в больницу с тяжелыми случаями коронавируса.
”50% наших пациентов в отделении интенсивной терапии, которое работает с наиболее тяжелыми пациентами, старше 65 лет”, — сказал он. - ”Но это означает, что остальные 50% наших пациентов моложе".
”У нас есть пациенты, которым по 30 или даже 20 лет, они страдают от заболеваний не меньше, чем пожилые”, - добавил он. - Единственное различие между двумя группами заключается в том, что у молодых людей обычно более здоровые организмы, поэтому они выживают больше”.
На данный момент новой болезнью заразились более 53 000 итальянцев и более 4 800 умерли.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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